德州興起拐杖嘲諷歪風 殘障者揮杖自衛遇害

一名拄拐杖男子，遭六名少男和少女嘲弄和槍殺。(KPRC電視台截圖)

休士頓 北區一家Walmart超級店後面，一名中年男子遭六名少年少女侵犯，他揮拐杖企圖自衛，被其中一名少年開槍擊斃，警方正積極偵查這件冷血凶殺案。

警方指出，德州 最近興起一股歪風，叫做「cane taunt」(拐杖嘲諷)，年輕人看到行動不便的長者，不但不給予同情協助，反而用言語貶損或行動干擾。休士頓市警局的霍瑞利卡警官(J.P. Horelica)指出，根據一位目擊者描述，9日晚間8時40分左右，一名男子拄著拐杖在富頓街與越林街(Fulton and Crosstimbers)交口附近的Walmart Super center後面，被四名少女和兩名少男圍住，他們對這名男子冷嘲熱諷，並且不放他走。

這名男子揮杖企圖把這些人趕走時，情況開始越演越烈，那四名少女怕惹出大麻煩，拉著那兩位少年離開，這時其中一名少年拔出手槍，反身朝那名男子開了一槍。目擊者打電話報警後，救護車把那名男子送醫急救，但他在到達醫院時已經斷氣。

市警局已為這件冷血兇殺立案調查，並開始調閱附近商家的錄像，企圖找尋線索破案。警方到10日上午尚未公佈死者的身分，目擊者指出那四名少女年齡都在14至16歲之間，兩名少男則是16至18歲的年紀。

另外，休士頓7日(周六)還發生一起三角情殺案，51歲的凱倫史都華(Karin Stewart)發現41歲的男友詹姆斯哈格洛夫(James Hargrove)，有一位41歲的新歡，憤怒之下拿出手槍連開數槍，詹姆斯被救護車送到醫院時已經氣絕。凱倫遭警察 逮捕入獄，出庭時法官把保釋金訂為7萬5000元。