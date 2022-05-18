我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

自美入境中國防疫規定更新 7天核酸改為48小時

拜登21日訪南韓見尹錫悅 韓宣布加入「印太經濟框架」

德州興起拐杖嘲諷歪風 殘障者揮杖自衛遇害

休士頓訊
一名拄拐杖男子，遭六名少男和少女嘲弄和槍殺。(KPRC電視台截圖)
一名拄拐杖男子，遭六名少男和少女嘲弄和槍殺。(KPRC電視台截圖)

休士頓北區一家Walmart超級店後面，一名中年男子遭六名少年少女侵犯，他揮拐杖企圖自衛，被其中一名少年開槍擊斃，警方正積極偵查這件冷血凶殺案。

警方指出，德州最近興起一股歪風，叫做「cane taunt」(拐杖嘲諷)，年輕人看到行動不便的長者，不但不給予同情協助，反而用言語貶損或行動干擾。休士頓市警局的霍瑞利卡警官(J.P. Horelica)指出，根據一位目擊者描述，9日晚間8時40分左右，一名男子拄著拐杖在富頓街與越林街(Fulton and Crosstimbers)交口附近的Walmart Super center後面，被四名少女和兩名少男圍住，他們對這名男子冷嘲熱諷，並且不放他走。

這名男子揮杖企圖把這些人趕走時，情況開始越演越烈，那四名少女怕惹出大麻煩，拉著那兩位少年離開，這時其中一名少年拔出手槍，反身朝那名男子開了一槍。目擊者打電話報警後，救護車把那名男子送醫急救，但他在到達醫院時已經斷氣。

市警局已為這件冷血兇殺立案調查，並開始調閱附近商家的錄像，企圖找尋線索破案。警方到10日上午尚未公佈死者的身分，目擊者指出那四名少女年齡都在14至16歲之間，兩名少男則是16至18歲的年紀。

另外，休士頓7日(周六)還發生一起三角情殺案，51歲的凱倫史都華(Karin Stewart)發現41歲的男友詹姆斯哈格洛夫(James Hargrove)，有一位41歲的新歡，憤怒之下拿出手槍連開數槍，詹姆斯被救護車送到醫院時已經氣絕。凱倫遭警察逮捕入獄，出庭時法官把保釋金訂為7萬5000元。

休士頓 警察 德州

上一則

Atrium與Advocate Aurora醫療系統合併

下一則

德州佛教會浴佛法會 師父誦心經祈福

延伸閱讀

兒時偶像James Taylor

兒時偶像James Taylor
布碌崙地鐵槍手出庭拒認恐襲 「感覺好極了」

布碌崙地鐵槍手出庭拒認恐襲 「感覺好極了」

紐約地鐵槍擊案嫌犯拒認恐怖襲擊指控：我感覺很好

紐約地鐵槍擊案嫌犯拒認恐怖襲擊指控：我感覺很好
NBA／富比世運動員收入榜 梅西奪冠、詹姆斯亞軍

NBA／富比世運動員收入榜 梅西奪冠、詹姆斯亞軍
NBA／詹姆斯若不提前續約 傳湖人也不會考慮交易

NBA／詹姆斯若不提前續約 傳湖人也不會考慮交易
NBA／若詹姆斯今夏沒提前續約 傳湖人不會考慮交易

NBA／若詹姆斯今夏沒提前續約 傳湖人不會考慮交易

熱門新聞

芬太尼過量而死的Irene Sunderland。（KPRC）

自中國領養享受在美生活 德州18歲華女卻殞命芬太尼

2022-05-12 17:44
22歲的亞裔女大生布魯克森。 (Gofundme)

芝城失蹤亞裔女大生 浮屍密西根湖 男友下落不明

2022-05-13 09:10
畢業典禮當天得知學貸已清，威利學院畢業生欣喜若狂。（Wiley College Instagram）

「你的學貸已還清」德州百名大學畢業生 意外收大禮

2022-05-09 22:12
德州43歲母信仰童婚，強迫13歲女兒嫁中年男子。(Fort Bend警局)

13歲女求醫 訴47歲丈夫性無度 德州信奉童婚媽重罪

2022-05-09 18:52
遠自台灣飛到休士頓求醫的程氏(譯音，右二，左二)夫婦，喜獲千金。(KHOU電視台截圖)

台灣情深伴侶求孕難成 德州醫師三分鐘手術成就奇蹟

2022-05-09 19:23
遠自台灣飛到休士頓求醫的程氏(譯音，右二，左二)夫婦喜獲千金。(KHOU截圖)

台嬰染罕疾 跨海求救 德州醫師3分鐘治癒 順利生產取名Hope

2022-05-16 02:30

超人氣

更多 >
周文偉曾為兒學費住貯藏室 妻：心疼他為家人犧牲

周文偉曾為兒學費住貯藏室 妻：心疼他為家人犧牲
周文偉賭城曾擁12房 遇房客攻擊險沒命

周文偉賭城曾擁12房 遇房客攻擊險沒命
東航墜機釀132死 華爾街日報：飛機遭人為墜機

東航墜機釀132死 華爾街日報：飛機遭人為墜機
南加教會血案附近台胞：命案是台灣家醜外揚

南加教會血案附近台胞：命案是台灣家醜外揚

華郵：美國最新一波疫情會有多嚴重 沒人知道答案

華郵：美國最新一波疫情會有多嚴重 沒人知道答案