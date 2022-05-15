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德州調查跨性別青年護理 無法源

編譯組／綜合報導
德州最高法院撤銷全州範圍內，對變性子女提供性別確認護理父母的調查。(德州DFPS)
德州最高法院撤銷全州範圍內，對變性子女提供性別確認護理父母的調查。(德州DFPS)

ABC電視台報導，德州最高法院13日撤銷全州範圍內，對變性子女提供性別確認護理父母的調查。

法院還表示，德州家庭和保護服務廳（Texas Department of Family and Protective Services，DFPS）在法律上並沒有義務根據德州州長艾伯特（Greg Abbott）和德州檢察長帕克斯頓（Ken Paxton）指示，調查虐待兒童等看護行為。

最高法院並未裁定此類行為是否侵犯家庭的權利，這仍取決於下級法院。

在2月22日的一封信中，艾伯特稱性別轉換或確認的程序是「虐待兒童」，此前帕克斯頓也發表過類似言論。

帕克斯頓抨擊對LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）青年性別肯定的照護，稱他的觀點「出現在一個關鍵時刻」，當時「德州人正在看到醫學和被誤導的意識形態融合所帶來的恐懼。」

今年2月，DFPS宣布將遵守艾伯特和帕克斯頓命令。該機構發言人告訴ABC新聞，它正根據帕克斯頓的指示，調查至少九個家庭。

德州地區法官米查姆（Amy Clark Meachum）在聽取一名16歲變性女孩父母意見後，於3月份發布臨時禁令，該女孩正接受DFPS調查。該月晚些時候，德州上訴法院確認這項禁令。

德州最高法院表示，無論是州長信函和德州總檢察長的意見，都沒有改變DFPS的法律義務。艾伯特被此案駁回，因法院聲明他無權進行此類調查。

法院指出「我們沒有發現任何法源，要求DFPS根據州長信函或檢察長意見做出調查決定。」

根據美國公民自由聯盟（ACLU）對該州一項投訴稱，「由於艾伯特指示，一些醫師和其他醫療機構，已停止向跨性別青年人開出必要治療性別焦慮症的處方」。

德州 跨性別 醫學

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