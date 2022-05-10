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達福都會區、休士頓、聖安東尼奧 遷入人口比奧斯汀多

編譯組／綜合報導
打破奧斯汀最受歡迎的迷思，其實遷入達拉斯福和都會區的人口更多。(達拉斯市臉書)
打破奧斯汀最受歡迎的迷思，其實遷入達拉斯福和都會區的人口更多。(達拉斯市臉書)

加州幾家科技巨擘，把重點遷到德州奧斯汀的新聞大受矚目，讓人以為奧斯汀是從其他州遷居德州人士最多的城市，事實上德州另有三個城市比奧斯汀的遷入人口更多。

U-Haul和PODS是美國搬家業的兩個巨頭，根據PODS剛發布的統計數據，全美國從2021年1月到2022年3月之間，使用過該公司服務的搬家人有大約50萬，遷到奧斯汀的人數排名第16，休士頓和聖安東尼奧分別排名第12、13，達福都會區更高居全國第2名，搬進這三個都會區的人數都比奧斯汀多。

PODS的數字只包括與該公司做生意的顧客，但它所指出的趨勢與人口普查的結果相符，根據聯邦人口普查局(U.S. Census Bureau)的數據，從2010年到2020年，休士頓的人口成長超過20萬，奧斯汀與福和市各有超過17萬人的增加，聖安東尼奧和達拉斯則各多了超過10萬人。PODS是把福和市與達拉斯算在一起，所以達福都會區確實增加了最多。

以人口成長百分比來看，福和市以23.98%位居德州第一，奧斯汀是21.68%，休士頓、達拉斯和聖安東尼奧都在8-9%之間。

PODS的報告認為，疫情間許多公司允許遠距上班以及許多中年人遷到離老年父母家較近的地點，形成了一股新的遷居趨勢，譬如搬到佛羅里達州和緬因州的人很多，在全國各州中，這兩個州的退休人口比例最高，由於老年人的兒女可以遠距上班，讓這類上班族可以遷居到父母所在的地方。

美國東南部許多個城市在PODS的排行榜上列名在前20，其中又以佛州的城市最多，佛州的沙拉索他(Sarasota)更榮登榜首。PODS的競爭對手U-Haul在1月所發布的報告指出，去年用過該公司服務的顧客中，遷入德州的人最多，佛州排名第二。

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