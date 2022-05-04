不滿德州強化安檢 墨西哥貨物繞道新墨西哥州入美

德州嚴查入境貨車的結果，墨西哥貨物將取道新墨西哥州入美。(示意圖，CBP臉書)

墨西哥官員日前表示，在德州 州長艾伯特（Greg Abbott）上個月開始，對過境商用卡車實施「強化」安檢後，他們將價值數十億美元的跨境貿易路線計畫（cross-border trade railway），從德州轉移至新墨西哥州 。

艾伯特指示德州公共安全廳自4月6日開始進行為期十天的強化安檢，因他們擔心南部邊境走私非法違禁品和人口販運的犯罪集團（cartels）。州長認為，在拜登終止美國法典第42卷（Title 42）後，走私活動將增加。

面對艾伯特這項命令，達拉斯晨報報導，墨西哥經濟部長克勞蒂爾（Tatiana Clouthier）表示，連接馬薩特蘭港（Mazatlán）到加拿大溫尼伯（Winnipeg）市的T-MEC走廊（T-MEC Corridor）計畫，將沿著德州西部邊緣，穿過新墨西哥州的聖特雷莎（Santa Teresa），而非穿越德州。

克勞蒂爾上周在墨西哥市舉行的記者會上說「我們現在不用到德州，我們不能把所有雞蛋放在一個藍子中，然後成為那些想利用貿易作為政治工具者的人質。」

墨西哥是德州第一大貿易夥伴。根據達拉斯晨報，2月份，價值約395億元的貨物，在德州-墨西哥邊境雙向運輸。

包括白宮官員在內許多人稱，艾伯特此番加強安檢政策，是「政治噱頭」。

白宮發言人莎奇（Jen Psaki）上月在加強安檢期間發表聲明稱，「艾伯特州長對在德州和墨西哥之間過境卡車進行不必要且多餘的檢查，這對持品和汽車供應鏈造成嚴重破壞，推遲製造業、影響就業，且提高德州和全國價格。」

被問到她是否將通膨歸咎於艾伯特，莎琪說，「好吧，我認為我們正試圖說明，我們正看到的另一個政治噱頭與其影響的事實」她說，「我們現在看到的是，事實上，每分鐘都有超過100萬元貿易越過美墨邊境 。這些行動正影響德州和全國人民工作和家庭生計。」

莎奇稱，不必要的檢查「導致」嚴重錯誤，導致某些港口的商業交通量下降高達60%至70%。

根據達拉斯晨報引用的一項估計，邊境延誤導致一些團體將卡車改道通過新墨西哥州過境點，使德州經濟損失42億元。一些卡車司機說，他們等待三天才得以過境。

墨西哥總統歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）稱艾伯特命令「卑鄙」。

在與德州接壤的墨西哥各州州長提出邊境安全計畫後，艾伯特結束強化安全檢查。

報告稱，雖然德州公共安全廳沒報告在強化安檢期間，發現任何無證移民或非法藥品。