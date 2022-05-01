全球第十快「沉市」 休士頓2100年恐消失

休士頓 紀事報報導，根據「世界經濟論壇」（World Economic Forum）一分報告顯示，全球有33個城市，包括休士頓在內，以每年超過一公分的速度下沉，這是海平面上升速度的五倍。

該機構另一分報告更稱，休士頓下沉的速度加上海平面上升，可能會導致這座城市在2100年消失。

休士頓以每年1.95公分速度下沉，是全球下沉速度第十快的城市。這座德州 東南部大城，也是西半球唯一一座被列入下沉速度前十名的城市。全球下沉速度最快的城市是天津市，每年以5.22公分速度下沉。

世界經濟論壇另一分報告稱，休士頓部分地區下沉速度更快，有些地區每年下沉兩吋。

報告稱，下沉的危險之一是，海平面上升模型難以準確預測洪水 惡化的強度和速度。

報告指出，下沉是由地層下陷（subsidence）或地底變化所導致的壓縮。根據該報告，抽取地下水是全球城市下沉主要原因，此外，住宅建築或工業活動高度集中的地區，地層下陷率最高。

根據德州生活水域計畫（Texas Living Waters Project），休士頓地區自1836年以來，抽取地下水已導致3200平方哩的土地下沉超過一呎，其中一些地區下沉12至13呎。該計畫稱，隨著管理區建立，休士頓一些地區已減少地下水使用。

然而根據世界經濟論壇說法，地層下陷是無法逆轉的，但可通過減少地下水使用等措施來減緩。如在雅加達，出台限制使用地下水的規定與政策後，該市地層下陷從每年28公分減少至三公分。