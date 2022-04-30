達拉斯中華書畫協會 踏青寫生

達拉斯植物園寫生。（達拉斯中華書畫協會提供）

達拉斯中華書畫協會(DCAA) 4月17日在達拉斯植物園 (Dallas Arboretum and Botanical Garden)，舉辦寫生活動。達拉斯中華書畫協會按照會長晏靜的設想籌劃和安排，在執行長何秋媚的提前部署下，春季踏青寫生活動如期進行。

油畫組寫生。（達拉斯中華書畫協會提供）

協會一行30餘人分為油畫、水彩、國畫及速寫四個小組，各組有帶隊老師，選擇好景點，忘我地投入寫生。

從事專業創作的畫家，還是教學授課的老師、繪畫愛好者、學畫的中小學生，都非常珍惜這個難得機會。大家互相幫助、真誠交流、誠懇建議、也互相稱讚鼓勵。

鄧衛平老師現場示範山水畫寫生。（達拉斯中華書畫協會提供）

趙樂琳、何艷芬、何秋媚老師水彩畫寫生。（達拉斯中華書畫協會提供）

參與春季踏青寫生的人，陶醉在自己選取的美景裡，專注在手中的畫筆和畫板上，心手合一，精心創作。他們認真、細心、思索、求知。他們又像是精湛的工匠，一絲不苟地打造自己的作品，精益求精，好上加好。但在路人眼中，他們是畫家，是走出畫室融入大自然的藝術家。一舉一動、一筆一畫，都吸引着過往的遊客他們支起的畫架、富有洞察力的眼睛、在調色板上的各色顏料，在畫板前的身軀，構成了一道亮麗的風景線。