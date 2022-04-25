斯坦福議員譚秋晴 再獲「傑出服務獎」殊榮

譚秋晴（左）接受Rob Bostic總監頒發的「傑出服務獎」。 （譚秋晴提供）

華人 之光斯坦福市議員譚秋晴，日前再次獲得斯坦福學區 「傑出服務獎」殊榮。譚秋晴表示，她感到非常榮幸，特別是學區總監Rob Bostic博士、學校負責人以及整個學區和家長的認可，她非常感謝獲得這份榮譽。

譚秋晴表示，在去年8月，斯坦福學區（Stafford Municipal School District， 簡稱SMSD）的第一所明星重點學校（STEM Magnet Academy）在她及多位同事的努力下催生下正式開辦，目前正在招收2022-23學年三到九年級學生。

STEM是科學、科技、工程和數學的簡稱，學校重在培養未來醫學和科技方面的優秀人才。在新任校長梁競懿（Ginny Liang）領導下，召募了20餘位經驗豐富又優秀的教職員，吸引來自於斯坦福市、糖城、黎城、凱蒂等地區共180餘位學生。學校採用生動的教學方式，啟發式的課程，吸引了許多重視教育 的華人家長。

校長梁競懿（左二）與斯坦福市議員譚秋晴（右一）女士，聯手為斯坦福學區努力。（譚秋晴提供）

校長梁競懿說，她感謝斯坦福市議員譚秋晴女士支持，及在市議會為教育界發聲，新學校的開辦得到斯坦福市政府大力支持。

梁競懿和譚秋晴譚都在台灣接受完整的高等教育，移民美國後她們把自己的孩子們培養得非常出色。她們兩位的孩子們是醫界和電腦領域的菁英。她們深知華人家長對孩子的期待，也懂得如何在美國的教育系統中培養菁英孩子，特別是華人的子女，她們歡迎所有華人關心孩子教育的華人朋友與她們聯絡。