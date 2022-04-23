台3校進FRC機器人競賽總決賽 斬獲多獎項

建國中學的參賽選手開心合影。(記者封昌明／攝影)

前來休士頓 參加2022美國FRC機器人競賽的三所學校在FIRST Robotics Competition(FRC)舉辦的首場區機器人比賽(New Taipei x Hon Hai Regional)中，由建國中學、南科實中以及高雄中正高工取得參加於4月20日在休士頓舉行的全球FRC總決賽。

在台灣的區域賽中，高雄中正高工與台北美國學校、崇光高中一起獲得Regional Winner(聯盟冠軍)。

高雄中正高工參賽選手與駐休士頓台北經文處副處長王韋龍(左六)等來賓合影。(記者封昌明／攝影)

南科實中因長期對台灣STEM教育 的推廣與對FRC隊伍的深遠影響，獲頒最高榮譽區域主席獎(Chairman's Award)，並因團隊在與贊助商合作、長遠經營團隊規畫二度獲得企業家精神獎(Entrepreneurship Award)的肯定，團隊指導老師蔡汶鴻老師也因對於團隊多年的熱忱和付出獲得最佳指導教師獎(Woodie Flowers Award)。

南科實中同學與僑胞熱情合影。(記者封昌明／攝影)

建國中學則因團隊在工程上面極具創意與啟發的設計，獲得評審團工程啟發獎(Engineering Inspiration Award)；另外，建國中學還在3月23日參加沙加緬度區域賽(Sacramento Regional)，以優異的團隊合作能力及競賽成績，獲得Regional Finalist(聯盟亞軍)，並以團隊獨樹一幟的模組化設計以及運用自動控制為基礎的自動瞄準系統(A.I.M.)，獲得工業設計獎(Industrial Design Award)。

在接下來的總決賽中，三校感謝駐休士頓辦事處協助舉辦這場記者會，讓三校的學生更能夠感受到家鄉的溫暖。

關於今年比賽規則：在今年的機器人比賽中，由六個隊伍組成的紅藍兩個聯盟互相對抗，除了要使機器人將球投入籃框獲得積分，還有最後30秒精彩刺激的爬升挑戰，要攀爬由124公分到231公分高的四支單槓。除此之外，比賽前15秒有著精彩刺激的自動階段，機器需要使用AI 辨識系統自動瞄準並移動。從機器的製作到正式的比賽，考驗著團隊合作、機構製作、程式設計等技巧，也挑戰隊伍行銷公關、商業管理等等多元的能力精彩可期。