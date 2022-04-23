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亞裔商會高球賽 所得捐助獎學金

休士頓訊
由曾任商會主席的趙紫軍(左三)組成的球隊贏得季軍，由現任主席李雄(右二)及基金會主席主席喻斌(左四)頒獎，大家開心合影。(ACC提供)
由曾任商會主席的趙紫軍(左三)組成的球隊贏得季軍，由現任主席李雄(右二)及基金會主席主席喻斌(左四)頒獎，大家開心合影。(ACC提供)

休士頓亞裔商會於18日在黑馬高爾夫俱樂部(Blackhorse Golf Club)舉行高爾夫錦標賽，從一大清早，報名會員及贊助活動單位代表們陸續抵達，在現場登記領取資料後，先享用早餐同時輕鬆地進行聯誼。

共計24隊、每隊4人的比賽陣容早餐後編組登車，出發前主席李雄致詞風趣表示，這是他第一次參加高爾夫球賽，他的四人隊伍中包括了自己的私人教練。李雄同時表示這次活動所得，將透過亞裔商會基金會提供作為獎學金款項；所以活動深具意義，不只是運動休閒而已。基金會主席喻斌也感謝大家支持，參加並贊助活動。

主席李雄(右一)笑稱此次賽事是他首度正式參加高爾夫比賽，他的四人隊伍包括了自己的...
主席李雄(右一)笑稱此次賽事是他首度正式參加高爾夫比賽，他的四人隊伍包括了自己的私人教練。(ACC提供)

24隊分在18洞依序進行比賽，除了各球洞各有贊助單位，設施及用品也各有贊助，包括巡迴場區、提供點心飲料的小車。

經過五個多小時參賽者回到俱樂部大廳，享用烤肉餐並聯誼交換心得，在完成頒獎典禮及贊助禮品摸彩後，大家已迫不及待討論等過幾個月天氣合適時，再次舉辦以切蹉球技並聯誼。李雄並表示本次華裔會員參與甚多，包括中港台人士，都是亞裔商會不容忽視的力量。

這次錦標賽冠軍隊伍是由Tom Tong所贊助的Lawmato，隊員包括David Allen, Blaze Hilton, Tre Allen, Mitchell Morgan； Tom Tong 是Locke Lorde 法律事務所的國際夥伴。

亞軍為Stephen Le, Jr., Alex Lin, Alex Truong, Quan Vu所組的四人隊伍。季軍為Transworld Business Advisers所贊助隊伍，隊員包括Song Hollier, Zach Liu, Jeff Shen, Austin Zhao。另外 Closest to Pin獎項，則由Lawmato的Mitchell Morgan及 Savve Concepts的Wes Winn穫得。

所有贊助單位名單如下：Southwest Realty Group, Kenneth Li; The Allen Project, David Du; Nguyen & Chen, Fan Chen; Transworld Business Adviser, Austin Zhao; MedX Pharmacy, Bin Yu; J-Tech Digital, Jeff Wang; China Star Restaurant Group, Sally Sha; Liron Lighting, Leo Zhao; Merrill, Ning Kang; Surestone Group, Daniel Yoo; Navarro Insurance Group, Sam Pineda; KEM Group, Frank Fan; Locke Lorde LLP, Tom Tong; Houston Chinese Golf Association, Jim Yu; STOA Architects, C.C.Lee; Odyssey Precision Fabricating, Jeffrey Sun; Xfinity, Mike Pankratz Jascole; Airi Ramen; Frost Bank。

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