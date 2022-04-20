德州人語／美中抗疫慘狀 誰也別笑誰

風水輪流轉，誰也別笑誰。過去兩年多，美國疫情 肆虐，迄今逾8000萬人感染，病亡數逼近100萬。中共黨媒天天嘲笑美帝，表彰自己清零抗疫政策偉大、光榮、正確，以反襯美國抗疫失敗、死傷遍地，民眾搶購物資，超市貨架空空等。沒想到，如今上海、深圳和吉林情況比美國更嚴重。

美中抗疫思路和手段孰優孰劣，因爭論易夾帶民族主義或意識形態，沒有標準客觀的答案。但有個關鍵：隔岸觀火，火沒燒到自己身上，很多事會被美化扭曲，清零、隔離、方艙醫院和強制封城 禁足、缺食物等，都是最好的例子。

這兩年多來，美國也遇過搶購口罩、酒精、衛生紙，超市貨架食米、麵粉、肉類等短暫缺貨。但恐怖時刻很短，美國從未有人因疫情吃不上飯而餓肚子，更甭談被居委會強制隔離、不准出門買食物，民眾想串聯敲鍋抗議，因此被刪帖、約談、恐嚇了。

這些情況，現在卻在2600萬人口的「魔都」上海出現。魔都稱法源於1923年暢銷小說《魔都》，因為上海帶「魔性」，有外國租界、兼容性特別高，居民觀念是中國最先進的一群，上海人很自負，絕不同於大陸各城市，魔都之稱還略帶自我褒揚或驕傲自信等意思。

這次魔都卻真的成魔了？封城前，精美階層普遍嘲笑囤食物。網上許多微信、博客文章自責自己缺乏先見之明；黨媒依舊呼籲全國民眾，囤積食物、搶菜是「愚蠢、不必要的行為」。但家中加買額外冰櫃、囤積食物的少數人，卻成為勝利的群體。

如今看同胞哀求出門買米買菜、市場物價飛漲、有錢買不到東西，甚至以物易物等荒謬現象，很多人悔不當初。很多美國人家中有額外冰櫃儲藏食物，我們是否要學學呢？

上海賀年的歌詞，如今變成「每條大街小巷，每個人的嘴裡，見面第一句話，就是囤菜了嗎 ……」囤貨、搶菜變成中國人深入腦海的新共同記憶，到底要給清零政策記大功，或給政策不當、民眾從此不敢相信黨媽的話烙上印記？

上海重創，讓許多「六六們」（指立場和寫武漢 「抗疫日記」的作家方方相反的編劇六六，她接受「任務」赴武漢挖掘抗疫故事，準備拍攝抗疫「正能量」電視劇）非常尷尬。

六六的母親在上海心臟病發，她堅持不讓母親去她形容的「快樂大本營」方艙醫院，招來阻礙防疫批評，她在微博質疑「上海現在瘋了嗎」，後來被禁言。原來火燒到身上，才知自己也是螻蟻、韭菜。

台灣背景的經濟學者郎咸平剛剛歌頌上海全民檢測核酸，是全國一盤大棋，展現中國力量，其98歲老母腎臟衰竭，送醫院急診須先做核酸，但等待四小時後，排隊過程中離世。另一台灣藝人李立群網上曬吃剩飯剩菜，獲得點讚，他次日呼籲居委會給缺米的鄰居外出買食物，因官方不悅趕忙刪文緩頰。

這些案例說明要在哪裡生活，或謳歌什麼政權，人各有志，但得失卻很難說。疫情果然也是一面照妖鏡。