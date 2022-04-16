華女進店5分鐘 車內兩袋LV包遭竊

歹徒行竊的車輛使用偷來的車牌。（嚴美蘭提供）

休士頓 百利大道與合作路附近一家火鍋店門口，4月13日晚上7時50分，驚傳有前往用餐的人士，剛入內不到5分鐘車窗就被砸的事件，被害人發現後氣急敗壞地跑出查看，才發現剛剛在Gelleria商場購入兩大袋LV包，全數被歹徒洗劫一空，被害人立刻報警，但警方久候不至，只好自行蒐證後第二天前往轄區分局報案。

嚴美蘭第二天才到警分局報案。（嚴美蘭提供）

被害人嚴美蘭女士表示，她經常在中國城一帶的中餐館 用餐，和商家們都很熟悉，過去曾有聽聞很多人車窗被砸，沒想到這次竟發生自己身上，她除了感到非常驚訝也非常遺撼，過去只聽說，有人帶著名牌包、開著名牌車或從銀行出來被跟蹤，進而被搶的新聞，沒想到這次發生這次發生在自己身上，讓她非常氣惱。

由商家提供的錄影帶研判，歹徒做案時間不到5秒鐘，從出手砸窗再以迅速的手法打開後車箱，搶走兩個裝滿名牌包的購物袋，手法相當熟練。嚴美蘭表示，大家在看過錄影帶後，都說她是被跟蹤了，不過她回憶指出，7月30分從賣場出發時天色仍亮，她有特別注意是否被跟蹤，沒想到仍被歹徒得逞。

由於當場無法報案，嚴美蘭第二天下午才前往Westside分局報案，才得知原來犯案車輛的車牌是偷來的，原車主是一部賓士轎車，而做案的白色JEEP車雖然被拍到身影，卻無從得知車輛為誰擁有，只知道是兩個非洲裔的歹徒所為，一個開車接應，另一個動手行搶。

西南管理區在獲知後，由過去曾經承保聯邦政府 安保項目的承包商、現任中國城治安委員會會長的史訓達（Jonathan）回應該案時表示，以他的經驗，嚴女士應該是從商家出來後就被盯上了，他的建議是，若提著大包小包從商店出來，第一件事應該先回家，將貴重的東西先放好，再出去用餐。

史訓達邀請嚴女士下次西南管理區開會時出席，拿著報案單直接向警方高層陳述遭遇，希望警方未來能做一些防範措施，增加民眾的安全感。

另外關於店家的安全範護，史訓達說，商家也很多事要做，在他們與警方過往溝通的經驗中得知，很多商家所提供的監控影片，不是不清楚，要不就是不做用，或者商家根本不配合，怕影響生意，這一點就讓人很無奈，還有就是商場一定要聘請保安人員，這會讓歹徒較不敢犯案。