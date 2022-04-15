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休士頓亞裔商會 參觀大金科技園區

休士頓訊
亞裔商會主席李雄（圖中），與其他來賓一齊在花園場地中掘土植樹。（亞裔商會提供）
亞裔商會主席李雄（圖中），與其他來賓一齊在花園場地中掘土植樹。（亞裔商會提供）

休士頓亞裔商會日前在主席李雄率隊下，前往休士頓北邊的大金科技園區(Daikin Technology Park)參觀。這次活動共約40名亞裔商會會員參加，在園區內進行了兩小時的參觀活動，讓會員覺得收穫滿滿。

亞裔商會會員們一抵達大金園區，就受到在場員工代表的夾道迎接，使大家感受到驚喜溫暖。最特別的是，在建築物大門前的禪花園，特別安排了一場別具意義的植樹儀式。大金首席執行官赤間(Satoru Akama )致詞時以自己日本故鄉的生態鏈為演説主題，表示有豐美的空氣及雨水，經過土壤及河川，最後孕育出家鄉馳名美味的牡蠣；表達出大金的經營理念也是科技研發生產以自然生態為念，才能創造出契合生活環境的理想產品。

亞裔商會會員們一抵達大金園區，就受到在場員工代表的夾道迎接。（亞裔商會提供）
亞裔商會會員們一抵達大金園區，就受到在場員工代表的夾道迎接。（亞裔商會提供）

赤間並邀請亞裔商會主席李雄為主賓，與其它來賓一齊在花園場地中，掘土植樹。此株小樹大有來歷，是美國南方特有的Live Oak；小樹來自一株枝葉繁茂的「母樹」，大家祝福它成長茁壯，貢獻在場人士兒孫輩的生態環境。

活動日適逢李雄的生日，參觀活動的資料簡報前，大家齊唱生日快樂歌，慶祝這難得的巧合。展開參觀活動後，先在設計明亮清爽的陳列室，看到了大金品牌的全球佈局及一路以來的經典設計。介紹影片則以環繞四壁的聲光，呈現機器的運作聲音經過特別用心設計，與周圍自然及人工環境融合無間，呼應之前植樹儀式的生態重點。

大金園區著名的「一個屋頂下」的巨大廠房設計，面積共423萬平方英尺，是美國第三大廠房，全球第五大。參觀人員在解說者帶領下，在環繞廠區的樓間平台前行參觀，樓下就是巨大的工廠空間，有各種生產及裝配動線，成品則包含各種型制的冷暖空調設備。工作人員在各區穿梭忙碌著，大型電子數字牌隨時顯示生產進度；此廠房24小時生產，工作人員分為三梯次。參觀動線則不時經過開敞的休息區、飲食區，也夾雜著員工訓練教室。解說員形容此巨大容積廠房「兩幢帝國大廈可以併排平放容納進來」，引起大家驚嘆聲。

亞裔商會會員們一抵達大金園區，就受到在場員工代表的夾道迎接。（亞裔商會提供）
亞裔商會會員們一抵達大金園區，就受到在場員工代表的夾道迎接。（亞裔商會提供）

大金科技園區的各個走廊上，也以各式牆面陳列出員工活動、童畫作品；繪畫作品都是各類環境保育主題，再度呈現企業在追求科技表現的同時，不忘記生態關懷的社區責任。

參觀結束時，李雄與全體會員們與到場的哈里斯縣第四區區長Jack Cagle 歡談。區長表示，大金德州科學園區所代表的正是第四區豐富日常生活外的另外一面。

李雄在這次成功的參觀活動結束前，向大金接待人員、會員及商會工作人員表達謝意，他並希望有更多人加入亞裔商會，大家共同成長進步。

哈瑞斯縣第四區區長Jack Cagle前來致意。（亞裔商會提供）
哈瑞斯縣第四區區長Jack Cagle前來致意。（亞裔商會提供）

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