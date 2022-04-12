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德州旱情11年來最嚴峻 未來兩個月降雨量是紓旱關鍵

休士頓訊
德州地圖上顏色愈深，乾旱現象愈嚴重。(德州乾旱監測局)
德州地圖上顏色愈深，乾旱現象愈嚴重。(德州乾旱監測局)

德州正處於2011年以來最嚴峻的旱災，4月4日那波風暴對旱象稍有緩解作用，5月、6月是否能得到很多降雨，對今年農作物與牲畜的用水將有重大影響。

根據奧斯汀德州大學所發布的報告，2011年旱象最嚴重的時候，德州95%的地方被列為乾旱(drought)，農作物與牲畜的損失達到70億元，有些牧場因為沒辦法獲得足夠的水，提前把小牛賣給屠宰場，另外，那一年的野火頻仍，水庫的水量太少造成水力發電停頓，供電系統幾乎無法負荷州民的用電量。

今年3月底，88%的德州土地處於乾旱狀態，因此這是11年以來最大的旱災。4月初的那場風暴雖造成一些災情，但對北德州的旱情有所紓解，短期氣象預測指出德州東部未來幾周應該會下不少雨，但德州西部地區近期內不會有多少雨，因此旱情只會更趨嚴峻。

州政府的氣象學家尼爾森加門(John Nielsen-Gammon)指出，5月份將是關鍵的一個月，如果5月再不下雨，那麼德州今年夏天會面臨重大挑戰，甚至可能發展成延續多年的長期旱災。從9月到2月，德州平均降水量是13.09吋，但從去年9月到今年2月，德州各地平均降水量只有7.29吋。

聯邦旱災監督局(U.S. Drought Monitor)指出，德州北部鍋柄地區(Panhandle)和西部高海拔平原(High Plains)以及西南部沙漠地區，已經很多年降雨不足，氣候暖化引發的高氣溫、大風，讓土壤裡的水分快速蒸發，使得旱情更嚴重。

德州 風暴 暖化

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