販毒洗錢 銀行經理悔意真誠 法官允許出獄

一名銀行經理藉職務之便販毒與洗錢，被捕後深具悔意，接受檢方的認罪協議出獄。圖為DEA查獲的毒品。(DEA網站)

聖安東尼奧的USAA銀行總部，一名中階經理藉職務之便，進行販毒與洗錢，他接受檢方的認罪協議出獄，但50歲的他已經被關了兩年半。

璜德里昂(Juan DeLeon)自己向法官陳述，2017年他在墨西哥 時參加一場派對，有人向他提到可以利用銀行職務之便販毒洗錢，從中賺取豐厚利潤，他返回聖安東尼奧以後有人跟他聯繫，他開始幫助販毒集團運送古柯鹼(cocaine)，並以銀行經理的職權幫毒販洗錢。當時德里昂在銀行的年薪約為10萬元，不算多也不算少，但顯然販毒與洗錢有暴利，他總能身穿名牌設計師服裝、手戴勞力士錶、買了豪宅、經常外出旅行。

消息傳到執法單位後，聯邦緝毒局(DEA，Drug Enforcement Administration)、聯邦調查局(FBI)和國稅局(IRS)聯合進行秘密偵查，2019年9月，執法人員在線民(informant)身上裝錄音機，把與德里昂安排運毒和洗錢的過程錄下，那批20公斤的古柯鹼黑市價值有54萬元之多，德里昂按照線民指示把毒品 分兩批運給不同的人，並把毒款匯入指定帳戶，他隨即被捕入獄。

經過兩年半這件刑案尚未庭審，執法單位日前給德里昂兩個認罪協議選擇：第一，已服的兩年半刑期加上五年緩刑(probation)；或是第二，再關一年後不加緩刑。如果選擇馬上出獄，如果違犯任何緩刑條款就會被判終身監禁。監獄 的日子不好過，德里昂選擇馬上出獄，並且向法官保證不會再做可恥的事。

法官表示德里昂之所以會得到輕刑，是因為他深具悔意，而且他過去兩年半在監獄中是模範囚徒，許多名獄友寫信給法官，表示德里昂給他們上課求學、指導他們人生的正途，對他們有許多正面啟發。