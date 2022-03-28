貨架空空…嬰兒配方奶荒 燒到休士頓

全國性嬰兒配方奶粉短缺問題，如今也發生在休士頓地區。空空如也的貨架上，只剩下缺貨的告示牌。（KHOU）

新冠肺炎疫情 加上大規模配方奶召回事件，全國嬰兒配方奶粉短缺情況，如今也出現在休士頓 。

KHOU 11電視台報導，身為四個月大嬰兒Gloria媽媽的杭特（Julie Hunt）說，「這真的很可怕，我一直在休士頓到處尋找嬰兒配方奶，但都找不到。」

她說，「我去了一家又一家的商店，HEB、Fiesta、Target、Kroger、Walgreens、CVS等，但就是找不到想要的東西。」與她一樣，許多父母只看到空空的貨架。

醫院也緊急應對配方奶粉短缺問題。德州兒童醫院新生兒營養主任海爾（Amy Hair）說，「現在情況真的很糟」。新冠肺炎疫情使製造鏈變得更糟，再加上Abbot近期大規模嬰兒配方奶粉召回，造成危機性的短缺，增加父母許多壓力。

她建議父母親，可先聯繫他們的兒科醫師，他們可能有額外的配額可幫忙父母先度過難關。若找不到所需配方，「醫師可建議你用哪些配方替代」。「還有其他選擇，你們只需要確定它們是正確的」，海爾說。

最重要的是，即使配方奶粉用完了，「永遠不要嘗試在家裡自行製作。」海爾說，「雖然這聽起來是好主意，自己做，就可以不用去商店，然後餵食寶寶，但問題是這樣並不安全，且無法提供寶寶適當影養。」

專家們對嬰兒配方奶粉短缺有如下建議：

一，可去較小的商店或藥店，他們可能比大商店有更足夠的供應量。

二，嘗試從信譽良好的經銷商處網上訂購。

三，若時間不長，可考慮母乳餵養，或轉向乳母庫，獲得安全的殺菌母乳。