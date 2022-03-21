世界華人工商婦女企管協會美南分會 中文演講比賽報名

世界華人工商婦女企管協會美南分會所舉辦一年一度的中文演講比賽，疫情 兩年以來恢復賽事，即將於4月23日(周六)在休士頓華僑文教服務中心舉行，地址為：10303 Westoffice Dr. Houston，TX 77042。

今年是第 27 屆中文演講比賽，華裔 六至七歲／非華裔六至九歲組的講題：「我最喜歡 的……」；其餘各組講題：「Covid-19疫情對我的影響」。歡迎中文學校學生、公立學校中文班及各界對華語文有興趣學習者踴躍報名。

為提高華裔青少年及非華裔人士學習中文的興趣及表達能力，主辦單位力求比賽公平及公正，凡就讀於中文學校或美國學校中文班，或對學習中文有興趣者，比賽時年齡滿六歲以上，而且未曾在亞洲念過一年以上中文者均可報名。

組別：華裔子弟依年齡分為以下四組：六歲至七歲；八歲至十歲；11歲至14 歲；15歲至17歲。

非華裔(父母兩位都是非華裔)，分為以下三組：六至九歲；10 歲至14歲；15 歲以上。

各組報名人數不足五人則取消該組比賽。

時間規定：每人二分半至三分鐘 (超時或不足均須扣分) 評審標準:內容、發音(注音符號)、語調(抑揚頓挫)、表情儀容，各佔25%。

每組取冠軍、亞軍、季軍各一名。 比賽後立即頒發給所有參賽者獎杯一座，前三名再加發獎狀：

冠軍：冠軍獎杯一座和獎金100元／亞軍：亞軍獎杯一座和獎金75元／季軍：季軍獎杯一座和獎金50元。

報名辦法：即日開始接受報名，報名表請前往www.gfcbw-houston.org查詢並下載表格，或向主辦單位聯絡，報名截止日期為4月10日。中文學校敬請集體報名，郵寄至地址：3536 Highway 6 #168 ,Sugar Land, TX 77478，收件人 Christi Yao(請將報名表連同報名費20元 支票 (抬頭請寫 GFCBW)報名截止日期：4/10/2022 (以郵戳為憑)，逾期恕不接受報名。

報到時間：所有組別請在10時報到，報到後請到分配的教室及座位聽取比賽規則。 比賽時間：上午10時30分準時開始比賽。頒獎典禮時間視報名人數決定(年齡及組別的決定以比賽日4月23日為準)。

詳情請洽詢：會長何真，電話：832-866-3333或Email:[email protected]副會長李瑞芬，電話：832-818-1199或Email:[email protected]。