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10歲女兒iPad前寬衣 母舉報FBI 逮捕色情犯

編譯組／綜合報導 
聯邦調查局呼籲受害人指認兒童色情犯罪。(示意圖，FBI網頁)
聯邦調查局呼籲受害人指認兒童色情犯罪。(示意圖，FBI網頁)

德州休士頓賽普瑞斯區(Cypress)的37歲亞裔男子Patrick Tran，因兒童色情(child pornography)等罪名被捕入獄，聯邦調查局(FBI)日前發布通告，尋求受害人出面登記。

Patrick Tran的作案手段相當高明，他從來沒有用真名和受害人聯繫，而是用至少兩個化名在網路上現身：Reggie Smith、Travis_Story20，受害人應該也沒見過他的廬山真面目，他是用一位戴太陽眼鏡黑人男子的照片魚目混珠。FBI認為他前後可能作案十年以上，他在社交媒體上先跟未成年女孩搭訕，稍微認識以後逐步誘導女孩在鏡頭前脫衣裸露身體、做出猥褻性動作，他把這些視頻留存供自己洩慾之用。

有一天一位母親開門進入10歲女兒的房間，赫然發現女兒脫得一絲不掛站在iPad電腦攝像頭前面，她向執法單位報案後真相逐步呈現，FBI立案調查後在去年3月24日將Patrick Tran逮捕控罪，他沒有獲得保釋，因此審判還沒開始就已坐牢將近一年，FBI估計受Patrick Tran導引製作出的色情視頻約有4000段。

FBI日前發布通告，邀請受害人出面作證，由於受害人大多是兒童，FBI呼籲家長為孩子出面，到https://forms.fbi.gov/seeking-victim-information-in-patrick-tran-investigation網頁填出一份問卷，受害人與報案者的身分絕對保密，而且可能因而得到法律保護或賠償，執法單位會把整理出的資料用在庭審上。如果控罪成立，Patrick Tran會遭到終身監禁的懲罰。

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