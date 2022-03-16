我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭宣稱擊斃第4位俄軍將領：攻進馬立波時陣亡

「烏克蘭不會加入北約」 澤倫斯基：這是事實須承認

招工困難 部分標的百貨調漲時薪達24元

編譯組／綜合報導
「標的百貨」宣布，在全美不同地區、不同程度的上調員工最低時薪。最高的地區達每小時24元。​(檔案照)
「標的百貨」宣布，在全美不同地區、不同程度的上調員工最低時薪。最高的地區達每小時24元。​(檔案照)

隨著零售業、物流業面臨招工難的問題，連鎖店「標的百貨」（Target）於2月28日宣布，在全美不同地區、不同程度的上調員工最低時薪。例如在紐約，店員和倉庫配貨員的起薪，將高達每小時24元。

Target表示，今年將採用的最低時薪在15至24元不等，而在招工難、勞工市場競爭激烈的地區時薪更高。Target今年在勞工方面增加投入3億元，並為員工提供更廣泛、便捷的醫療保險。它目前支付的普遍起薪為每小時15元。

Target的執行總裁康乃爾（ Brian Cornell）在接受美聯社的採訪中提及，「市場已經變了。我們希望在業內保持領先位置。」

Target在2017年時表示，將在2020年時將時薪漲至15元，是當時第一家做此宣布的企業。不過後來受疫情影響，很多零售業面臨勞工短缺現象。不少零售商家的最低時薪都已達15元。

Target表示，將針對不同地區制定不同的薪資標準，但拒絕透露哪些地區的時薪最高。

在Target於2017年宣布漲薪至每小時15元後，很多公司緊追其後，有的甚至超過該時薪。例如，好市多（Costco）去年最低時薪為16至17元，亞馬遜（Amazon）起薪每小時15元，物流工人起薪普遍每小時18元。沃爾瑪(Walmart)去年秋天將時薪調漲至12元。

目前很多零售業仍面臨招工難的現象。根據今年1月的一項調查，全美100家年收益在5億至200億元以上的零售業者，有96%表示招工難。有88%的業者表示很難找到物流領域的工人。

目前各界對工人的需求，逐漸推高工資，尤其是低收入工人。根據亞特蘭大的聯邦儲備銀行的數據，與一年前相比，最貧困的四分之一工人的工資在1月份上漲5.8%，這個增幅是收入最高的四分之一人士增幅的兩倍。

1月份，不包括經理在內的零售工人平均工資，較去年同期增長7.1%，至每小時19.24元。這個增幅比疫情大流行前要快。 2020年1月，零售工人的工資比去年同期增長4.2%。2017年1月，它僅比上一年同期增長1.7%。但通脹已經抵消了大部分漲幅，消費者價格在過去一年上漲.5%，是40年來的最大漲幅。

Target 零售業 最低時薪

上一則

汽車保費將漲20% 德州保險局：物價、修理費齊漲所致

下一則

亞城─沙凡納建高速鐵路 喬州研擬可行性

延伸閱讀

北加華裔家庭護工怒吼 要求時薪漲到20元

北加華裔家庭護工怒吼 要求時薪漲到20元
洛杉磯縣屬地最低工資 7月1日起調漲為時薪15.96元

洛杉磯縣屬地最低工資 7月1日起調漲為時薪15.96元
招工難 Target調漲最低時薪 上看24元

招工難 Target調漲最低時薪 上看24元
Target漲薪 有些地區起薪每小時24元

Target漲薪 有些地區起薪每小時24元
中央地方都調薪 有益企業 專家：漲最低時薪 留人才

中央地方都調薪 有益企業 專家：漲最低時薪 留人才
洛市調漲基本工資 7月1日起時薪16.04元

洛市調漲基本工資 7月1日起時薪16.04元

熱門新聞

圖：pixabay

全美稅金最低州 佛羅里達、田納西列前5

2022-03-11 12:54
竊賊車未靠近加油槍，加油站業主根本不知道竊賊正在偷油。(KPRC／加油站監控)

加油站白天遭大量竊油 德州業主查監控才明白怎麼被偷

2022-03-15 17:51
聯邦調查局呼籲受害人指認兒童色情犯罪。(示意圖，FBI網頁)

10歲童iPad前寬衣 母舉報FBI逮德州作案十年色情犯

2022-03-14 18:52
伊州花園草原市一處民宅發生大火，導致六名子女中的五名不幸葬身火窟。(gofundme)

無情大火吞噬民宅 伊州5兄妹葬身火窟

2022-03-14 13:31
新澤西州彭斯格羅夫鎮近來由於資金短絀，鎮內居民大多又都是藍領受薪居民，已無漲稅空間，因此決定拍賣78塊住宅用地以開源節流。(鎮政府網站照片)

「布魯斯威利家鄉」新州小鎮財務吃緊 拍賣78住宅用地

2022-03-10 02:14
德州一項行政命令對變性家庭不友善，達拉斯一名母親打算在女兒搬到她認為安全的州。(GoFundMe網頁)

「她」六歲 母女正打算離開德州到其他「安全」州

2022-03-15 19:08

超人氣

更多 >
「整條街都送給犯罪集團」 西雅圖治安差 亞馬遜撤員工

「整條街都送給犯罪集團」 西雅圖治安差 亞馬遜撤員工

「不用再撥鐘 天天夏令時」參院通過法案 就看眾院怎說

「不用再撥鐘 天天夏令時」參院通過法案 就看眾院怎說
俄國宣布制裁拜登與布林肯等13人

俄國宣布制裁拜登與布林肯等13人
趙立堅指美國刪除烏克蘭生化戰訊息 遭外媒拆穿

趙立堅指美國刪除烏克蘭生化戰訊息 遭外媒拆穿
連續槍殺紐約、華府遊民 30歲嫌犯15日清晨落網

連續槍殺紐約、華府遊民 30歲嫌犯15日清晨落網