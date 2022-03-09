連鎖超市克洛格重返聖安東尼奧 改做網購

時隔30年，Kroger超市以網店形式重回聖安東尼奧。(Kroger臉書)

超市企業巨擘克洛格(Kroger)在1993年全面退出聖安東尼奧，時隔將近30年後該企業決定重返，但不會開實體的店面，而是做什貨網購(online grocery shopping)與快速送貨的服務。

Kroger是美國最大的超市企業之一(紐約證交所股票 代號KR)，總部設在俄亥俄州 辛辛那提(Cincinnati)，已有140多年的歷史，除了Kroger店名以外還以Fred Meyer、Ralphs、King Soopers、Food 4 Less等招牌營業。1993年因為勞資糾紛，克洛格把聖安東尼奧地區的15家分店全部關閉。克洛格以注重品質和客服出名，撤出聖安東尼奧以後令許多市民悵惘，因此重返消息傳出後馬上得到老顧客歡迎。

不過這些老顧客還是無法親自入店，只能在網路上採購，工作人員會將訂貨送到府上。克洛格租用的新倉庫位於市區西北部，面積有6萬7000平方呎，將會雇用大約160名員工，預計會在幾個月後開始營運。鑒於網購送貨的模式成本比較低，克洛格在達拉斯和奧斯汀也將開設發貨中心，達拉斯的營運即將在今年春季開始，奧斯汀的會在幾個月後開始運行。

德州 因為人口增加速度最快，令超市業者躍躍欲試，克洛格重返會面臨許多同業挑戰，而且德州人最喜歡的H-E-B超市，總部就在聖安東尼奧。H-E-B也有110多年的歷史，而且它在美國的所有分店都在德州，該系列的高檔有機分店是以Central Market做招牌，它是一家私營公司，沒有股票公開上市。