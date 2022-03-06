德州州長選戰拚財力 花費都將破億

民主黨籍挑戰德州州長大位的是前任聯邦眾議員歐洛克。（歐洛克／臉書）

初選結束後，德州 州長選戰煙硝味已然出現。達拉斯晨報報導，戰略家分析，兩位候選人，現任州長艾伯特（Greg Abbott），與民主黨 前任德州聯邦眾議員歐洛克（Beto O'Rourke），都將花費超過1億元投入選舉。

儘管艾伯特擁有現任者籌款優勢，但歐洛克稱，他有一個不那麼祕密的武器，一支5萬6000人的志工團，足以讓民主黨提前部署。

截至2月19日，歐洛克在銀行的存款，略低於700萬元，他的對手是一位兩屆共和黨 現任州長，帳上競選經費為4980萬元。

歐洛克日前接受達拉斯晨報訪問中說，「距離選舉還有八個多月，我們很幸運，這麼多人報名參加志工，是非常令人鼓舞的。」

「我們不會等到秋天才雇用這些志工」他說，「他們早於2月起就開始招募，從今天到11月8日選舉當天，他們將盡所能聯繫德州每一位合格選民。」

雖然許多競選活動，會將部分志工保留至大選前幾個月，但歐洛克說，他們工作仍不停歇，甚至試圖替他們找到合適的捐贈住處，已便他們能在該州254個縣內都派駐人員。

自1994年起，民主黨在德州州級選舉便再無贏過。

歐洛克幾年來，一直嘗試在一片紅潮中掀起一股藍，2018年角逐德州聯邦參議員雖然失利，卻創下數十年來，民主黨候選人在德州，最接近勝利的一役，共和黨僅以不到3%的優勢拿下席次。去年11月宣布角逐州長時，歐洛克說，他面臨的挑戰並不容易，「但有機會」。

此番角逐德州州長，他積極重啟該州一些縣的民主黨活動。他在福和市（Fort Worth）表示，「我們不得不增加志工數量，加快他們聯繫速度，我們必須展現最積極的活力與幹勁。」

多年來，艾伯特一直吹捧自己得票能力，包括志工、訓練有素的工作人員與數據庫等。每年夏天，在艾伯特選舉前，競選團隊都會舉辦「艾伯特大學」（Abbott University）培訓志工們。

艾伯特策略師卡尼（Dave Carney）4日表示，州長競選活動在初選時，主要集中於選民登記和爭取選票上。

艾伯特在初選中，於七名挑戰者中獲得略低於三分之二的共和黨選票。歐洛克則以90%得票率，擊敗同黨選手。

卡尼說，歐洛克3.0已失去他的魅力，「我們有超過10萬德州志願軍，以多種方式參與競選，至9月，情況將更為強勁。」

被問及艾伯特競選活動，是否也計畫向歐洛克那樣募集捐贈住房時，卡尼稱「不，我們是德州人，不是來自外州。」

歐洛克發言人艾文斯（Chris Evans）則表示，民主黨競選活動在2018年成功提供支持者住房，「它可幫助克服人們最後一道障礙，幫助志工了解當地。」

艾文斯說「本周他們將有5萬3500人參加助選，選舉之夜當晚註冊助選志工人數更大為增加。」