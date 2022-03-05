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台灣藝術家黃心健得獎作品輪迴 穆迪藝術中心3月起展出

【休士頓訊】
台灣藝術家黃心健得獎VR作品《輪迴》，3月起萊斯大學Moody Center for the Arts讓民眾體驗虛擬實境電影!（台灣書院提供）
台灣藝術家黃心健得獎VR作品《輪迴》，3月起萊斯大學Moody Center for the Arts讓民眾體驗虛擬實境電影!（台灣書院提供）

台灣新媒體藝術家黃心健以虛擬實境(VR,Virtual Reality)創作名揚國際，2021 最新作品《輪迴》獲選美國西南偏南SXSW影展「評審團獎」，並入圍威尼斯影展VR競賽單元等獎項。

駐休士頓辦事處台灣書院與德州萊斯大學(Rice University)、 穆迪藝術中心(Moody Center for the Arts)合作，2022年3月1日起《輪迴》將在穆迪藝術中心放映展出一個月，3月11日將舉辦黃心健線上開幕講座暨現場交流酒會，這是繼該片獲選2021年美國西南偏南SXSW影展「評審團獎」後，首次在美國公開放映，讓美南民眾能欣賞體驗台灣藝術家虛擬實境的精彩作品。

《輪迴》是黃心健的虛擬敘事創作，在不久的將來地球資源因人類的貪婪而枯竭時，開始展開爭奪自然資源，導致災難性的戰爭和全球破壞，迫使剩餘的人口離開地球並尋找新的家園。劇情牽動著生態、科技、資源分配與戰爭等多元議題，引領觀者深刻反思自身存在、環境等哲學意涵。此外，片中殘存的人類嘗試在無垠星際中，尋找下一個可以賴以生存的新星球，並以人工方式進化成一種新的生命體。但許多年過去，人們漸漸發現其實永遠到不了夢想中的全新星球，他們只不過是在另一個時代，以不同的生命形式，一遍遍地返回地球。

片中大量運用了具身認知(Embodied Cognition)的創作概念，觀者將會化身為不同的生物來與場景互動，部分生物還特別使用了台灣原生動物，如台灣黑熊與台灣藍鵲等，以豐厚的台灣元素伴隨最新的體感科技，創造出《輪迴》VR影片極致的沉浸體驗。

黃心健是台灣新媒體創作者，專精於VR創作呈現，擅長結合交互裝置、動作感測及表演藝術等形式，開創新媒體藝術的新境界。黃心健曾與美國前衛音樂教母、跨界藝術的先鋒人物蘿瑞安德森（Laurie Anderson）合作的作品《沙中房間》，在2017年獲得第74屆威尼斯影展VR影片類獎項「最佳VR體驗獎」。黃心健最新作品《輪迴》2021年7月再度榮獲法國坎城電影市場展Cannes XR單元「最佳VR故事」（Best VR Story）大獎。

放映資訊詳見萊斯大學穆迪藝術中心(Moody Center for the Arts)官網: https://moody.rice.edu/exhibitions/samsara(Exhibition link)

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