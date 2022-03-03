哈里斯縣開票延誤？州府、縣府各執一詞

哈里斯縣開票延誤？州府、縣府各持一詞。圖為哈里斯縣選務官Isabel Longoria。（KHOU）

哈里斯縣的初選開票 作業，再度引發共和黨主導的德州 政府，與民主黨主導的縣府之間的政治角力。德州州務卿辦公室2日上午宣稱，哈里斯縣無法在投票 結束後24小時內完成開票，違者將被求處B級輕罪。哈里斯縣選務官Isabel Longoria卻說，州法規定的是在24小時內「收回」所有票匭，而哈里斯縣幅員雖大，但可以完成。雙方認知不同，恐怕又是一場惡鬥。

政治口角起於州務卿John Scott的辦公室指出，所有初選選票必須在投票結束後24小時內完成計票，並回報給州政府，如果哈里斯縣有困難，「我們的人隨時可以提供協助」。

不過哈里斯縣選務官主張，開票出現延後主要是技術問題，因為選票印刷機出現故障，因此問題選票必須由兩黨代表檢視後才能處理，但是全程都有錄影，相信不會有爭議。

Isabel Longoria還強調，某些政黨以為的24小時期限，是指哈里斯縣必須在24小時內開票完畢，並且回報，但事實上不然，哈里斯縣幅員遼闊，因此他們該做的是在24小時內將各處票匭收回中央開票中心，然後完成開票、計票。Isabel Longoria說，哈里斯縣絕對可以在24小時內收回票匭。