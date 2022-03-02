結束禁工10個月 美孚600多員工接受廠方合約回廠

艾克桑美孚煉油廠的600多名工會員工，結束十個月的禁工期。(Exxon Mobil臉書)

休士頓東郊波芒市(Beaumont)的艾克桑美孚煉油廠(Exxon Mobil Refinery)的600多名工會員工，接受廠方提供的六年合約協議後，被公司准許在3月7日回廠工作，結束十個月的禁工期。

艾克桑美孚石油 公司(Exxon Mobil Corp)是全世界最大的石油公司，位於波芒市的煉油廠每天提煉37萬桶原油，這個廠區還包括Mobil 1品牌的人造機油(synthetic motor oil)製造廠，這種機油的壽命是普通機油的十倍。2021年上半，有大約650員工對工作條件不滿，促使工會決定要跟廠方爭取更多的薪資和權益，公司派代表設法談判，但發現能給的遠不能滿足所要求的，遂在2021年5月1日禁止這些員工入廠工作。

工人不願上工叫「罷工」(strike)，工廠不給工人進入叫「禁工」(lock out)，在這件事上公司採取強硬態度，這些人的工作由管理人員代班之外，並聘請臨時雇員前來幫忙。從禁工開始至今已十個月，許多未上班的員工經濟變得相當窘困，2月21日會員進行投票 時，214人決定接受公司所給的條件，133人投反對票，有許多會員根本不投票。

工會主管於26日(周六)開會後，宣布接受為期六年的新合約，公司主要的勝利之處在於公司經理有全權決定排班的一切事宜，會員本來希望有權力掌控部分排班的願望完全落空，但公司決定每年1月份馬丁路德金恩紀念日(Martin Luther King Jr. Day)將會是有薪假日。公司主管得知工會的決定後，宣布讓這些工人於3月7日復工 ，雇主在這次的風潮中大勝。