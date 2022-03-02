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烏克蘭第二大城哈爾科夫持續遭俄軍砲擊 多人受傷死亡

通膨物價飆 量販店也失守年漲9.7%

編譯組／綜合報導
萬物皆漲，連量販店也擋不住。（ABC）
萬物皆漲，連量販店也擋不住。（ABC）

美國通膨與缺工導致的物價上漲，連Costco與Sam's Club等量販店都擋不住，因為聯邦勞工統計局最新數據顯示，躉售物價已經年增9.7%。消費者不解地問，培根要五元，麥片也大漲，到底物價為何不斷上漲，並且將持續到什麼時候？

許多到量販店購物的民眾接受休士頓KHOU電視台的訪問時都說，大家都以為到量販店買商品會比較便宜，但是事實上並沒有。ABC電視台報導，萊斯大學的公共財政學者Jorge Barro指出，不只量眅店售物價在漲，業者還得面對缺工潮，因此通貨膨脹指數才會漲到40年來的新高。

經濟學家指出，通貨膨脹與政府支出大增、勞工大幅短缺緊密相關，聯邦政府在疫情期間，批准了天文數字的開銷，並且發下大筆紓困金支票給民眾。這使得一般人有錢去買各種物資，但與此同時，生產供應商必須處理勞工缺乏的危機，商家找不到足夠的人手，而且破紀錄的美國人辭去工作，使問題雪上加霜。於是在需求增加和物資供應減少的情況下，物價就被拉高。

Jorge Barro說，聯邦準備銀行（FED）3月15日準備召開理事會，屆時可能升息，而且可能還有後續行動，因此包括物價、房貸都可能受到影響。他說，多數經濟分析師都認為，要一年或兩年之後物價才會降低，但是沒人敢打包票，物價能夠降回新冠疫情前的水準，因此接下來準備大額消費或買房的人，口袋可得夠深。

勞工 疫情 通貨膨脹

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