川普邊界牆 德州檢察長選舉熱議題

邊牆議題成為德州候選人爭相投出的政見。(George P. Bushk競選網頁)

挑戰現任檢察長的兩位候選人近日在電視和網路上互相攻擊，主題是川普 邊界牆，可見這個題材在共和黨 人心目中仍有超級份量。

布希家族的喬治P.布希(George P. Bush)這幾天在電視上放了新廣告，把矛頭指向伊娃古茲曼(Eva Guzman)，他指控古茲曼反對把川普的邊界牆完成。古茲曼隨即接受保守媒體Fox新聞訪問，指出自己的父親是遭一名非法移民殺害的，她自始至終都認為邊界安全是最高優先之一，她所親身體驗的喪父之痛，不是喬治P.布希能夠理解的。

古茲曼指出，喬治P.布希明知她支持邊界牆的政見，卻滿口胡言的向選民撒謊，德州 人民不會接受這樣的騙子，大家過去幾個月如果上過她的競選網站，就可以明瞭她的堅定立場。古茲曼指出，邊界牆的工程與經費都不是檢察長辦公室的職權，最終檢察長是以德州政府最高律師的身分來決定政策，但喬治P.布希一輩子沒處理過一件訟案，他根本沒有當檢察長的資格。

德州月刊把最新的民調數字詳細解析之後，得出一個結論：州民雖然比較喜歡進步的政策(progressive policies)，但在公職選舉中卻比較喜歡保守的候選人，譬如53%的德州人其實並不希望把聯邦墮胎合法化的Roe v Wade判決打倒，57%的州民支持強制戴口罩防疫的措施，52%的受調者認為艾伯特州長自力建邊界牆的措施是浪費錢。

但如果是評鑑公職人員，現任的共和黨官員，包括州長、副州長、檢察長的支持率都高於反對率，唯一的例外是聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)，喜歡他的選民是44%，不喜歡他的有45%。反之，民主黨的官員，從拜登總統、賀錦麗副總統到地方官員，絕大多數的支持率都低於反對率。