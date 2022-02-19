德州13城市 列百萬住宅榜 聖安東尼奧丘陵鄉村市上榜

達福都會區的南湖市名列百萬住宅城市。（南湖市網頁）

網路房地產經紀公司Zillow新公布的報告指出，德州 有13個城市在「百萬住宅城市」榜上，包括達福和奧斯汀都會區多個城市，大聖安東尼奧唯一上榜者位在西北郊區的「丘陵鄉村市」，去年12月售出房屋的中間價為121萬5000元。

丘陵鄉村市(Hill Country Village)的房價 中間值，在2020年12月是97萬1451元，在德州房地產大漲的風潮中，2021年增值25%之多，一間一般的住宅賣價超過120萬元。這股風潮遍及全美國，在Zillow新公布的這份報告中，有146個城市在2021年排入百萬住宅城市榜，過去從來沒有一年有如此多的新上榜城市，全國的平均房價上漲了19.1%，連Zillow都稱房價暴漲現象到了「瘋狂」(bonkers)的程度。

丘陵鄉村市位於環城1604高速公路南邊、281高速公路西邊，居住環境優美，是大聖安東尼奧地區唯一排入百萬住宅榜的城市。現在德州有13個城市在榜上，另外的12個都在達拉斯／福和市都會區和奧斯汀都會區，位於達福都會區的是巴頓維爾(Bartonville)、南湖(Southlake)、西湖(Westlake)、西外丘陵(Westover Hills)、高地公園(Highland Park)、大學公園(University Park)。

位於奧斯汀都會區的是西湖丘陵(West Lake Hills)、層巒森林(Rollingwood)、迷失溪(Lost Creek)、沃連堤(Volente)、夕陽谷(Sunset Valley)、熊溪(Bear Creek)。

Zillow的資深經濟學家傑夫塔克(Jeff Tucker)指出，雖然許多人以為加州 和東北部爆發出走潮，事實上2021年新上榜的百萬住宅城市，最多的依次是在加州、麻州和紐約州，但也可以看出財富遷移的趨勢，德州確實是高價房屋越來越多的地方。