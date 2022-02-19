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Brookdale老人公寓 華裔住戶生活很愜意

記者封昌明／休士頓報導
華僑救國總會美南分會會員聚在Brookdale老人公寓歡度新年。（賴李迎霞提供）
華僑救國總會美南分會會員聚在Brookdale老人公寓歡度新年。（賴李迎霞提供）

蔡淑英今年84歲，曾任美南世華婦女工商協會理事五年，近80歲時仍在中國城開設一家通訊行，目前仍從事直銷事業，她說維持健康的最好方法就是活得有意義、有目的，她計畫活到120歲，現在的生活仍非常忙碌，每天訪客不斷，大家都想知道她是如何活得這麼快樂。

蔡淑英（中）、蔡淑芳（右）向來訪友人展示生活點滴的照片。（記者封昌明／攝影）
蔡淑英（中）、蔡淑芳（右）向來訪友人展示生活點滴的照片。（記者封昌明／攝影）

與她同住的妹妹蔡淑芳，是一位虔誠的天主教修女，曾任台灣聖心女中校長，目前80歲。蔡淑英說，妹妹在14歲時就離家去讀天主教的住宿學校，從此姐妹兩人就聚少離多，她很開心80多歲了仍能和妹妹共同租賃在Brookdale老人公寓，二房一廳的格局，讓兩人一同生活，重溫幼年美好的回憶。

Brookdale老人公寓位於Memorial市，距離超市、百貨公司等都在10分鐘的車程內，公寓有專車接送，她有時也自己開車，與妹妹兩人生活的非常愜意。公寓兩個餐廳，每天的菜單都不一樣，姐妹兩人各點各的，喜吃什麼就吃什麼，有點西餐廳的概念，最近聽說要來一位中國的廚師，讓她們還滿期待的。

與蔡淑英有多年交情的華僑救國總會美南分會主任賴李迎霞，日前還帶領大批會員，包括印心堂的蕭老師，大夥趁著春節期間聯袂向蔡淑英拜年，大家都為她能找到一個這麼好的老人公寓開心不已。

華僑救國總會美南分會主任賴李迎霞（左）向蔡淑英（右）拜年。（賴李迎霞提供）
華僑救國總會美南分會主任賴李迎霞（左）向蔡淑英（右）拜年。（賴李迎霞提供）

負責招待蔡淑英一行的華人諮詢師李慧瑩（Katie Li）介紹，Brookdale是全美最大的養老服務公司。Brookdale Memorial City 是全德州最大的養老社區，共511個單位。位於Memorial City中心，步行五分鐘可到Memorial City 大型購物中心，開車六分鐘可到大華99及Costco。 

該社區提供完善的服務包括但不僅限於：日常活動、特別節目以及郊遊、每日三餐新鮮烹製的健康膳食、每周家政服務、每周3次上門垃圾回收服務、提供接送服務、1戶外封閉庭院、標準尺寸廚房和大型步入式衣櫥、獨立控制的加熱器和空調、大樓內的綜合商店提供送貨和乾洗服務、配備電腦和互聯網的圖書館、24小時應急呼叫器、安全門和攝像頭、免費的洗衣中心、大樓內部設有美容美髮中心、大樓內設有家庭健康服務中心。目前入住有8折優惠，詳情可電諮詢或預約參觀： Katie Li (李慧瑩) 713-253-6772 ，地址：Brookdale Memorial City: 11900 Barryknoll Ln. Houston TX 77024。

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