中國城自救 成立治安委員會守望相助

西南管理區主席李雄（前排中）召集成立「中國城治安委員會」。 （記者封昌明／攝影）

近來有很多人的郵箱信件被竊、從銀行出來被跟蹤，進而車窗遭砸等小型犯罪不斷，受害民眾向警方報案，警員經常都要數小時才能到場，民眾財務損失雖然不大，但讓被害民眾苦不堪言，西南管理區主席李雄2月15日召集僑社各大負責人到管理區辦公室研商因應之道，並宣布成立中國城治安委員會。

李雄氣憤地表示，郵箱信件被竊，他向轄區警方反應，獲得的答案是郵箱歸聯邦政府 管轄，李雄說，西南管理區每月固定舉行安全會報，每次都會邀請聯邦調查局(FBI)的聯邦單位官員與會，大家一定要直接面對這些官員，向主管官員反應，這些小型犯罪造成的困擾，包括從銀行出來被跟蹤的事件，他相信這背後一定是有組織的犯罪集團所為。

李雄倡議成立「中國城治安委員會」，獲得休士頓旅遊局亞太處處長姚義、世華婦女工商協會美南分會會長何真、台商會會長張園立、台灣同鄉會會長陳逸玲、Night Fox Arms教練Jonathan等附議，負責起草章程的姚義宣讀章程，並希望每位委員都能相互合作。

姚義依章程指出，宣導「安全是每個人的責任」、製作宣傳材料提升警覺性、組織社區和社團共同維護地區安全、組織「守望相助」預防犯罪事件、透過電話設立即時通報系統、引導保全團隊巡邏潛在犯罪事件、與警察 保持溝通、協助受害人報案、追蹤犯罪案件辦案進度、每月透過各種社群 媒發布安全宣告。

未來將向社區宣傳：鼓勵所有人參與犯罪預防及監看、關懷中國城周邊弱勢社區、邀請本選區各級議員合作、舉辦自衛講座等。李雄呼籲各大公司行號只要是在中國城內，希望大家都能參加，大家一起為治安問題把脈、出力。有意參加中國城治安委員會的社區業主，歡迎致電：713-501-8719。