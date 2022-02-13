快捷培訓學校助拿證照 跨入高薪工作

都先生（中）感謝快捷學校校長陳建鋒（右）熱情協助及劉老師（左）一對一的教學。（記者封昌明／攝影）

都先生祖籍山東煙台，原本在華盛頓某空軍服役，負責修理飛機，退休後在看到媒體報導有快捷職業培訓學校(LaneCert)的招生廣告，就和校方聯絡，校長劉建鋒在獲悉都先生的退伍軍人身分後，立刻為他申請聯邦政府補助，讓都先生可以免費到校學習，並在四個月後取得證照，可以申請10萬以上年薪的工作。

(影音來源／快捷職業培訓學校)

都先生說，感謝美國政府提供照顧退伍軍人的各項福利，除了可以免費學習外，他們若購買自住屋，可以免自備款，同時也可以享受較低的利率，他日前才從華盛頓搬家凱蒂城(Katy)購屋，他很高興有機會到快捷職訓學校學習，他很期待日後能在習得一技之長後，可以再回到部隊服務貢獻所學。

校長劉建鋒說，他在2014年創辦了快速培訓學校，目前有六個校園，分別在洛杉磯 、舊金山、德州達拉斯、休士頓 等多個城市。他傳承恩師的教育理念，提高學生的專業水平，幫助學生獲得高職位高工資。學校的宗旨是用快捷的職業教育方法，把學生迅速的培訓成網路專家和大數據專家，總體含義是幫助學生盡快獲得行業認證，並成為思科互聯專家。

經過七年的不懈努力，劉建鋒在華人社區已建立了良好的口碑，大批學生畢業後，成為互聯網專家、大數據専家。他們掌握了當代網路高科技，他們幸運地美夢成真，跨入10萬年薪以上的行列。

快捷培訓經政府認證，官方執照、培訓、實習、就業 一條龍。快捷培訓學校 ， 擁有兩大職業培訓課程，即考照(Licensed Instructors)和小班培訓，800小時授課（Full-time 3至4個月），手把手一對一陪練（頭兩月實際操作，後兩月考證訓練）、包教包會直到就業成為Cisco Internet Expert 思科網絡專家、Big Data Expert 大數據專家。

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聯繫電話：323-488-0011 (洛杉磯)；832-539-3333 (休士頓)；972-268-7129 (達拉斯)；619-331-0468（聖地亞哥）；手機：682-333-3292。郵箱：[email protected]，官網：www.lanecert.com。

洛杉磯分校：LaneCert Education Group LLC，1455 Monterey Pass Rd #206, Monterey Park, CA 91754。休士頓分校：LaneCert Inc，12989 Bellaire Blvd #4A, Houston, TX 77072。達拉斯分校：LaneCert Inc，2850 W Parker Rd, Plano, TX 75075。聖地亞哥分校：LaneCert Education Group LLC，6360 El Cajon Blvd #101，San Diego, CA 92115。