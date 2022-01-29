我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

F-35C撞航母墜南海 第7艦隊：網傳「入水」照為真

賓州匹茲堡橋塌 巴士搖搖欲墜 民眾驚恐

金城銀行賀虎年 推18個月優惠定存

【休士頓訊】
金城銀行推出12個月和18個月定期存款，優惠年利率0.68%apy和0.88%apy，期許所有客戶和社區朋友新春財運滾滾。（金城銀行提供）
金城銀行推出12個月和18個月定期存款，優惠年利率0.68%apy和0.88%apy，期許所有客戶和社區朋友新春財運滾滾。（金城銀行提供）

2022年農曆新年將至，金城銀行在虎年開春之際，特別推出18個月定期存款優惠，年利率0.88%apy，和客戶分享新春喜悅。

董事長吳光宜感謝銀行客戶和社區朋友的長期鼎力支持，以及所有員工在過去多年的努力耕耘及貢獻，尤其是冠狀病毒傳播期間，同仁競競業業的工作，才能讓銀行成長茁壯。

吳光宜與所有客戶分享2021年銀行重要記事。他表示：「金城銀行在過去一年總資產額穩健成長近13億美元，貸款和存款業務表現亮麗，稅前淨利成長較2020年超過60%。而為了業務持續成長，銀行2022年持續有展行計劃，為更多的企業與社區服務。」吳光宜勉勵全體行員秉持金城銀行的創行宗旨，以專業為本，待客如己，繼續為服務社區和客戶盡力。

金城銀行執行長林懿明感謝董事會和同仁的全力支持。林懿明表示：「 金城銀行在2020年和2021年的表現持續傑出，各項財務報告均達到創行以來的歷史新高點。這一切的成功要歸功於我們擁有穩健的股東支持以及堅強的董事會決策及制度。我們在南加州阿罕布拉市(Alhambra) 、托斯汀(Tustin) 、羅蘭岡(Rowland Heights) 各分行和在北加州灣區密爾布瑞(Millbrae) 分行營運順利，成功將服務據點延伸至南北加州。金城銀行在二次薪資保障計劃（Paycheck Protection Program）中，更完成超過1億4000萬美元貸款，協助許多客戶和社區朋友獲得免償還薪資補助，為客戶爭取最大財務上的支援。」

金城銀行為感謝同仁於疫情間，不但要保持個人及家庭身心健康，持續努力工作，提供不間斷的優質金融服務以配合客戶的業務成長；吳光宜和銀行董事會在聖誕節期間特別提供每位同仁一個現金200元大紅包，另外有40個大獎贈送給中獎同仁；包括迪士尼樂園度假套裝行程、高級按摩椅、Apple Iphone 13, IPad 和Apple watch等等；由David Choi、Ivan Zhu 和Hong Le等三名同仁獲得最大獎迪士尼樂園度假套裝行程。所有同仁希望明年疫情可以結束，大家能開心參加慶祝活動！

在歡度快樂春節之際，金城銀行除了加發豐盛的年終獎金給同仁，特別推出12個月和18個月定期存款，優惠年利率0.68%apy和0.88%apy，期許所有客戶和社區朋友新春財運滾滾來。

吳光宜、林懿明暨銀行董事和全體同仁敬祝大家虎年行大運、富貴喜年來。有關該行最新資訊請參閱網站 www.goldenbank-na.com。德州休士頓百利總行地址 (9315 Bellaire Blvd. Houston, Texas 77036)。電話:888-320-3838。

加州 迪士尼 貸款

上一則

新的一年加強健康：接種 COVID-19 疫苗加強針的四大理由 預防COVID-19 『 抗擊疫情我們做得到！宣傳教育活動

下一則

華裔鋼琴家于力成 華府音樂會門票開賣

延伸閱讀

羅蘭岡好運來廣場 帶動周邊商機

羅蘭岡好運來廣場 帶動周邊商機
Lotus 智能衛生座賀春節第二台半價

Lotus 智能衛生座賀春節第二台半價
看表演、迎財神 嘉年華8小時好戲連台

看表演、迎財神 嘉年華8小時好戲連台
吉祥如意功夫扇 送出新春祝福

吉祥如意功夫扇 送出新春祝福
元極舞吉祥如意 送出新春祝福

元極舞吉祥如意 送出新春祝福
世界日報洛杉磯喜迎虎歲嘉年華開幕 現場贈送防疫用品

世界日報洛杉磯喜迎虎歲嘉年華開幕 現場贈送防疫用品

熱門新聞

崔維諾兄弟(左一，二)夥同朋友梅倫德茲毆打繼父重傷致死。(Hidalgo County法院)

繼父是狼 遭9歲女童無血緣哥哥們合力毆傷致死

2022-01-25 18:01
小學一年級非裔學生傑佛瑞泰勒在家中舉槍自殺。(KENS 5／KHOU)

他才小一 在家舉槍自殺 母親狀告德州學區

2022-01-24 20:28
新澤西州警方通報失蹤的2歲兒童蕭伊恩。(新州摩利斯郡檢察官辦公室)

新州39歲華婦偕兩幼兒 已失蹤3天 警發布協尋

2022-01-24 19:54
公民公用事業委員會建議，如果沒有人在家或入睡前，可把暖氣設定的溫度調低七到十度。(pixabay)

酷寒瓦斯費飆 月費比往年高1倍 專家指點節能

2022-01-27 02:15
在疫情期間，選擇客容量相對較小的飛機，熔斷機率也相封較小。（達美航空官網圖）

掌握2點 避免買到中美熔斷航班

2022-01-20 02:00
載運實驗用猴子的卡車21日在賓州54號公路上發生車禍傾倒，造成三隻猴子趁機逃跑。圖為其中一隻猴子棲息於54號公路旁的樹上。(賓州警方提供)

賓州3實驗猴子趁車禍逃跑 全數找回後遭安樂死

2022-01-22 23:55

超人氣

更多 >
鎚殺3華人 兇嫌免刑責 紐約華社：最黑暗的一天

鎚殺3華人 兇嫌免刑責 紐約華社：最黑暗的一天
巧妙對抗通貨膨脹 4大招月月節省數千元

巧妙對抗通貨膨脹 4大招月月節省數千元
爸媽都因染疫失去嗅覺不知失火 兩歲男童機警救全家

爸媽都因染疫失去嗅覺不知失火 兩歲男童機警救全家
大咖楊冪、趙麗穎到Angelababy都離婚 原因出在這

大咖楊冪、趙麗穎到Angelababy都離婚 原因出在這
紐約再迎冬季風暴 政府急發災害預警 LIRR等公交線停運

紐約再迎冬季風暴 政府急發災害預警 LIRR等公交線停運