安心過春節 休城騎警巡中國城 美南世華婦女會送餐致敬

騎警在巡邏中國城一圈後，來到希爾頓花園酒店，世華婦女會會員們送上午餐致敬。 （記者封昌明／攝影）

西南管理區 (Southwest Management District) 和休士頓 警局為展現對中國城治安的重視，在1月25日至28日安排休士頓警局騎警(HPD Mounted Patrol)巡邏任務，世華婦女會美南分會參與送餐的行列，謝謝辛勞的警察 為休士頓治安付出。

呂偉振警官（左一）率領警騎在敦煌廣場與民眾親切互動。（記者封昌明／攝影）

英挺帥氣的騎警巡邏中國城地區，其中包括大家熟悉的商場，世華美南分會名譽總會長黎淑瑛提供希爾頓花園旅館 做為騎警們的臨時指揮所。促成此次的任務除了西南管理區李成純如（美南分會會員)，李迎霞前會長的女婿呂偉振( Lt. Jonathan Lui )也有很大功勞。

希爾頓花園酒店東主許文忠（前右）準備豐富午餐給警官們使用。（記者封昌明／攝影）

27日一早，警騎隊就在希爾頓花園旅館後停車場集結，十位警員騎著馬開始在中國城百利大道巡邏。

農曆春節期間，很多人會到銀行取現金發紅包，所以警騎隊特別至中國城各大銀行巡邏保護民眾安全，希望為中國城所有華人可以有安全感，平安快樂歡度虎年。

午餐時間，黎淑瑛、世華美南分會會長何真率領理事、會員特別準備午餐，慰勞辛苦的警騎隊。感謝這些警察們對休士頓中國城的貢獻。