安心過春節 休城騎警巡中國城 美南世華婦女會送餐致敬
西南管理區 (Southwest Management District) 和休士頓警局為展現對中國城治安的重視，在1月25日至28日安排休士頓警局騎警(HPD Mounted Patrol)巡邏任務，世華婦女會美南分會參與送餐的行列，謝謝辛勞的警察為休士頓治安付出。
英挺帥氣的騎警巡邏中國城地區，其中包括大家熟悉的商場，世華美南分會名譽總會長黎淑瑛提供希爾頓花園旅館做為騎警們的臨時指揮所。促成此次的任務除了西南管理區李成純如（美南分會會員)，李迎霞前會長的女婿呂偉振( Lt. Jonathan Lui )也有很大功勞。
27日一早，警騎隊就在希爾頓花園旅館後停車場集結，十位警員騎著馬開始在中國城百利大道巡邏。
農曆春節期間，很多人會到銀行取現金發紅包，所以警騎隊特別至中國城各大銀行巡邏保護民眾安全，希望為中國城所有華人可以有安全感，平安快樂歡度虎年。
午餐時間，黎淑瑛、世華美南分會會長何真率領理事、會員特別準備午餐，慰勞辛苦的警騎隊。感謝這些警察們對休士頓中國城的貢獻。
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