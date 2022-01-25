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2原因讓德州手槍執照申請大減 去年11月申請低於5000份

奧斯汀訊
德州手槍執照申請數量暴跌。(Unsplash網頁)
德州手槍執照申請數量暴跌。(Unsplash網頁)

德州公共安全局DPS公布的數據顯示，從2020年6月到2021年11月，手槍執照申請數量暴跌87%，這個趨勢與社會動盪與槍枝新法息息相關。

2020年5月下旬，喬治弗洛伊德被警察虐殺，全國掀起抗議怒潮，加上新冠疫情的封鎖措施，讓國民覺得必須擁槍才能在危急中自保。DPS的數據指出，那年6月有3萬9000人首度申請手槍執照。大規模抗議活動很少出現暴亂，接下來的幾個月申請案件稍有下跌，但因大選選情激烈以及2021年初的國會暴動，執照申請數量持續踞高，直到拜登宣誓就職後政治動盪稍有平緩，申請案開始下跌。

2021年11月，月度申請案已降至5000份以下，9月份無照攜槍 (permit-less carry) 新法生效後，只要是年滿21歲的人不再需要先申請到執照才能配槍，讓州民覺得不用急著申請執照。但既然不需要執照就可攜槍，為什麼還要花錢申請執照？無照和有照還是有差別，譬如某個場所門口貼有「30.06」(有照者可公然配槍)或「30.07」(有照者可隱藏配槍)的警告標示，就表示無照者不可攜槍入內，即使把槍枝隱藏起來也不行，但有照者卻可以帶槍進入。

另外還有一個需要注意的地方：攜槍執照申請與購賣槍枝申請不同，如今德州成年人可在多數公共場所無照攜槍，但買槍的人還是需要提出聯邦管轄的購槍背景調查(background check)，FBI公布的數字指出，2021年從1月初到11月底，德州人提出的購槍申請案件有180萬份之多。

德州公共場所門口貼有「30.06」表示有照者可公然配槍。(德州公共安全局)
德州公共場所門口貼有「30.06」表示有照者可公然配槍。(德州公共安全局)

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