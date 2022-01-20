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掌握2點 避免買到中美熔斷航班

本報記者／綜合報導
在疫情期間，選擇客容量相對較小的飛機，熔斷機率也相封較小。（達美航空官網圖）
在疫情期間，選擇客容量相對較小的飛機，熔斷機率也相封較小。（達美航空官網圖）

原來這樣做，能避免買到熔斷航班。在疫情期間，隨著航班確診人數增加，中美熔斷航班也日益增加。華人機票業者為幫助減少踩雷的機率，多分析找規律，發現機型和容納人數背後有預防熔斷的玄機。

華人機票業者Jay嚴表示，現在賣機票技術含量愈來愈高，以前上網打電話就完事了，現在是完全服務業，幫助客人解決旅行問題，成為疫情時代機票業者首要任務。比如，現在大家都擔心買了機票航班被取消，業者就需要對症下藥，減少客人對熔斷的恐懼。像他每天都要監控中美各個航班確診情況，預測接下來是否會發生熔斷取消航班。

此外，他還琢磨各種防止熔斷的規律。他說，一趟航班確診五個人以上就會觸發小熔斷，如何避免？他摸索出的規律是，選擇客容量相對較小的飛機，比起容納500多人的空客，只有281人的波音A330-900機型，出現五人確診的機率更低一些，因為基數小。和中國的航空公司相比，美國航空和達美的飛機機型容納人數都在200多人左右，因此，他建議大家盡量選擇容納人數相對少的美國的航空公司。

另外，中國的航空公司每月都會隨機停飛，美國的航空公司則沒有這個問題。同時，如果美國的航空公司出現熔斷，那對等原則會導致中國航空公司的航班也會停飛。嚴先生表示，中資的航空公司受政府管制太多，相比美方的航空公司都是按照市場需求決定。

票價也是美方的航空公司占優勢。業者包先生表示，現在國航5月單程機票一張是8萬多元人民幣，相當於1萬多美金，廈門航空的洛杉磯飛廈門單程機票，也升到1萬4000多元，相比之下，美方航空公司要便宜很多，以達美航空西雅圖飛上海為例，5月的單程機票只要3000元不到，價格只是中方航空的零頭還有找。

最近的熔斷和昂貴的機票，讓很多人回家過年的願望破滅。華人毛先生本來打算回中國過年，熔斷讓他找不到合適航班。他家在北京，如果落地在上海或深圳，隔離的時間要翻倍，且北京現在礙於疫情和奧運會，要等2月底3月初才能有所好轉。現在買機票宛如買彩券，買一張票，等於買一個回國的機會，雖然不知道什麼時候會熔斷，但總是要相信自己夠幸運。

疫情 華人 北京

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