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德州戴爾兒童醫院 子宮內雷射保住未出生雙胞胎

編譯組／綜合報導
德州戴爾兒童醫院成功進行子宮內雷射手術，保住胎兒。(戴爾兒童醫院網頁)
德州戴爾兒童醫院成功進行子宮內雷射手術，保住胎兒。(戴爾兒童醫院網頁)

戴爾兒童醫院的胎兒醫護中心(Fetal Care Center)去年5月才開幕，年底時替一位孕婦成功進行子宮內雷射手術，把一對同卵雙胞胎都保住，這是德州中部唯一能做這種手術的地方。

26歲的吉聶貝瑟拉(Jeanette Becerra)懷孕以後去照超音波(ultrasound)，醫生發現是一對同卵雙胞胎(identical twins)，雖然她父親那邊的家族裏有許多雙胞胎，但她還是覺得相當驚訝，心中熱切期盼兩個男孩的到來。後來再去做例行檢查時，醫生發現其中一個胎兒得到的血液不足，如果情況不能改善，那個胎兒最後很可能會死亡。

貝瑟拉表示，聽到這個消息以後心裏很悲傷，日夜不停的哭泣。同卵雙胞胎之間，在胎盤裏有血管互相連接，除了母親的血會循環到胎兒體內，兩個胎兒之間也有血液互相流通，如果雙方之間來往的血量相當，不會出現問題，但如果一方給對方的血液有相當大的落差，得到血液少的一方最後可能凋萎，這種現象叫「雙胞胎間輸血症候群」(twin-to-twin transfusion syndrome)。

同卵雙胞胎中大約有15%會出現這種問題，貝瑟拉後來被轉介到戴爾兒童醫院(Dell Children’s Medical Center)的胎兒醫護中心，由貝丁頓醫師(Dr. Michael Bebbington)主治，他也是奧斯汀德州大學戴爾醫學院的教授。去年12月手術進行時，貝瑟拉只有下半身局部麻醉，所以她親眼見證了這種醫學創新的過程。

貝丁頓醫師先用子宮鏡詳細觀察胎盤上的血管，找到雙胞胎之間互聯的血管，然後把一條光纖送進子宮裏，用雷射光把那幾條血管裏的血燒成血栓(blood clot)，兩個胎兒之間就不會再互輸血液。貝丁頓醫師指出，過去需要做子宮內手術的孕婦，必須去達拉斯、休士頓或是外州，現在可以在中德州做了，另外，該中心還能做更艱難的手術，包括胎兒脊柱裂(spina bifida)，孩子出生後可以正常成長，不會有下肢癱瘓、智能不足等的問題。

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