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德州人語／坐飛機搭帳篷 其實不瘋癲

德州人語

洛杉磯飛往廣州的中國南方航空公司CZ328航班上，有華人乘客在經濟艙內搭帳篷，此舉讓許多海外華人看了「笑話」。不過正如唐伯虎詩中所訴，別人笑我太瘋癲，我笑他人看不穿。這一「奇葩」行為背後，其實有「正常」理由，而且絕不僅僅是害怕新冠，這麼簡單。

在飛機上搭帳篷防疫，從表面上看，的確有防疫用力過猛之嫌。尤其是對於在美國生活過的華人來說，經過近兩年的疫情洗禮，對待新冠的態度，大多早已沒有從前的害怕。加之近來美國政府「有限感染」策略的耳濡目染之下，部分民眾防疫上甚至已開始倦怠。在此背景之下，僅僅用「害怕新冠」來解釋這一「奇葩」的防疫操作，未免有些片面。

如果把他此行目的地對待疫情的態度納入考量，其誇張行為就會平添幾分合理性。中國採取「清零」策略，尤其是北京冬奧會開幕在即、西安封城尚未解除、天津及深圳等城市新冠陰影仍然籠罩的當下，更是要嚴防死守境外輸入病例。

包括北京、上海及廣州等在內的中國主要出入境城市，目前對入境人員，均採取14天集中隔離加7天居家隔離的政策，部分城市還要外加7天的健康監測。倘若入境人員在隔離期間，監測出新冠陽性；依據「一轉運」政策，該入境者將被轉運至醫院進行隔離治療，以及可能的「轉陰」後留院觀察。而且該政策，不僅適用於確診者，還適用在疑似病例、密切接觸者身上。

倘若在搭乘飛機過程中，被傳染新冠；在入境中國後，依照上述規定，旅客要面臨的各種麻煩可想而知。不僅原計畫被全盤打亂，超長的不確定隔離時間，還會影響日後打算。現在選擇前往中國的旅客，大多有急事或不得不去的理由，誰也不想在旅途過程中節外生枝。加上中國還實行「綠碼」制度，一旦與新冠有所瓜葛，出門辦事真可謂是舉步維艱。

中國駐美館處公告稱，雙檢測新要求實施以來，儘管總體情況良好，但自美國飛往中國的旅客，在入境中國後，被確診新冠的情況仍時有發生，導致航班熔斷。究其原因，與部分乘客有無如實檢測有關，已查實近期有兩起偽造檢測證明的案例。說明儘管在嚴格的防疫要求之下，仍有人鋌而走險「千里投毒」。再結合此前有華人大媽，為躲過體溫檢查吃退燒藥的新聞；部分華人無公德心，的確客觀存在。

長途飛行身心俱疲，加上機上空間相對密閉；染疫風險提升自不用說，再考慮目的地超嚴格的防疫政策。部分華人在搭乘國際航班時，有防疫用力過猛的行為，其實可以理解。

防疫 華人 檢測

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