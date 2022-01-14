德州斯普林查色情足療店 驚見走私華裔人販

斯普林足療店涉及色情交易。（FOX）

德州 大休士頓地區斯普林（Spring）的一家足療店Foot Relax Spa不只讓男客人放鬆腿部，連大腿根部都可以一起放鬆。哈里斯縣(Harris County)第四分局近日接獲線報，指出足療店提供性服務，結果幹員偽裝成客人時，不僅發現女侍賣淫，還查獲人口販運的冰山一角，其中一名受害者名為Hong Yu，可能是華裔 。

第四分局助理局長Kenneth Key指出，足療店的顧客申訴，這家位於人來人往賣場區的店，不只提供足部按摩，還進行非法性交易。幹員偽裝前往「消費」時，確認確有性交易情事，並逮捕了一名成年女性。

案外案是，Foot Relax Spa裡面的一名女侍Hong Yu，很可能是人口販運的受害者。Kenneth Key說，分局設有人口販運的專責單位，但最初並未設想此案與人口販運有關，直到被害人親口說出，他們發現案情可能不單純。

因此Kenneth Key強調，不僅是一般民眾可以檢舉非法性交易與人口販運惡行，被害人碰到警察 上門時也可以主動求助。他說，只是做出這些獸行的歹徒，往往以暴力脅迫，不讓被害人說出真相，因此警方往往很難逮人。

Kenneth Key表示，所有的強暴犯、戀童癖、虐待狂，與殺人越貨的歹徒，都是警方鎖定的目標，歹徒不分性別、不分種族，且常以合法公司掩護非法行為；因此如果有任何線索，都可向第四分局通報，281-376-3472或專線832-927-6161。