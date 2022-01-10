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共和黨參選人:中國學生禁入德州大學 吳元之:亞裔仇恨

編譯組／綜合報導
德州眾議員共和黨候選人路德。（Shelley Luther推特）
德州眾議員共和黨候選人路德。（Shelley Luther推特）

休士頓紀事報報導，德州眾議員共和黨候選人路德（Shelley Luther），近期在一條推文中稱「不應允許中國學生進入德州的大學」引發爭議。

本身為美髮師，反對疫情封鎖的活動家路德，3月初選時，挑戰現任德州眾議員史密斯（Reggie Smith）席次。

她在5日推文中說，「中國學生應該禁止進入德州所有大學」，「不要再有共產黨人。」

在一條仍在網路上的推文中，路德表示，「該州納稅人不應該貼補下一代中共領導人」，意即中國共產黨員。在隨後的一條推文中，她說「共產黨員不應進入我們的學校，這是常識。」

休士頓華裔民主黨州眾議員吳元之（Gene Wu），7日譴責路德言論，要求她公開道歉。

吳元之在一份聲明中說，「路德的言論是無知的、可惡的，是煽動對華裔，乃至所有亞裔的暴力行為。」「隨便把所有在美國的中國學生，和中華人民共和國實際登記的執政黨員混為一談，不僅極端無知，也是助長亞裔仇恨犯罪的一種言論。」

路德7日拒絕道歉並抨擊吳元之，稱他是去年打破法定人數，前往華府抗議共和黨優先選舉法的眾議院民主黨人之一。

路德在給論壇報一份聲明中說，「一個甚至不知道如何去上班的社會主義民主黨人，認為共產主義的中國公民不應進入由納稅人資助國家機構的立場是種族主義，這種思想不讓我感到驚訝。」

在路德發表評論之際，反亞裔的仇恨犯罪正在上升。根據聯邦調查局（FBI）最新數據，2020年增加73%以上，遠遠超過所有仇恨犯罪，後者增加13%。

路德在2020年疫情後被眾人所知，當時她無視政府防疫緊急命令，拒絕關閉經營的沙龍業。她遭處一周監禁，但幾天後就因德州最高法院批准動議獲釋。

她並在當年晚些時候的一次特別選舉中，競選德州參議院席位，但未能成功。

德州 亞裔 眾議員

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