取消SAT、ACT成績 校聯會獎學金即起報名

一年一度的美南大專院校聯合校友會(JCCAA)獎助學金，即日起接受報名，申請截止日期是2月28日，5月公布獲獎名單。

2022 年度校聯會提供的獎助學金將分為多個獎項，所有獎項將分類進行甄選分發。由於新型冠狀病毒疫情影響到SAT 和ACT 的考試日期和地點；因此，校聯會獎助學金委員會決定取消對SAT和ACT成績的硬性要求，申請學生可自行選擇是否提交SAT和ACT的成績。校聯會將於2022年5月公布所有獎助學金得獎名單，並訂於2022年6月的校聯會「獎學金之夜」舉行頒獎儀式。

各項獎學金包括:華裔 青年從政獎學金: 主旨在鼓勵有志從政的華裔青年爭取在立法機構基層學習的良機，每年在國會、州議會議員的辦公室都錄用為數不少的實習生 (Interns)。

校聯會優秀學生獎學金：開放給12年級的高中生申請。依據學生的學業成績、領導才能、社區服務、與課外活動來甄選得獎者。

張玉瑩女士紀念獎學金(社區服務)，文化大學校友黄登陸先生為紀念其妻張玉瑩女士所設。

樓迪善將軍及夫人紀念獎學金，台灣大學校友樓一中先生為紀念父母親樓迪善將軍及夫人所設。

夏元治先生及夫人紀念獎學金，夏尚權先生及台灣大學校友夏慧芸女士為紀念父母親夏元治先生及夫人所設。

台北科技大學校友獎學金，台北科技大學校友劉素雲女士所設。

范增瑩女士紀念獎學金(社區服務)，台灣大學校友蔡亞麟先生為紀念其妻范增瑩女士所設。

校聯會領導才能/社區服務獎學金，美南大專校聯會提供。為鼓勵從台灣高中或大學畢業，現就讀大休士頓地區大學或研究所，有卓越領導才能/社區服務的學生所設。

校聯會音樂獎學金以大學或研究所音樂系學生為對象。此類獎學金是由多位校友提供。

校聯會助學金：是以家境需求補助、有志上大學的12年級高中生為對象。此類獎學金是由多位校友提供。

有關各項獎助學金的詳細申請辦法及表格可參閱校聯會網頁(www.jccaa.org)的JCCAA News(Scholarship News) 和Scholarship Committee。獎學金聯絡人戴珮青:281-536-5132或[email protected] 。