我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

又一輪紓困？兩黨研議針對餐館、表演場所等 資金680億

國會暴動周年 議員患創傷壓力症候群「我們差點送命」

俄州夫婦赴休士頓領養小孩 被騙近萬元人財兩失

編譯組／綜合報導
傷心的Breanne Paquin夫婦，帶著空的兒童汽車座椅離開休士頓。(Breanne Paquin臉書)
傷心的Breanne Paquin夫婦，帶著空的兒童汽車座椅離開休士頓。(Breanne Paquin臉書)

不孕夫妻Breanne Paquin和丈夫，從俄亥俄州旅行1000多哩，到休士頓計畫收養一名男嬰，卻發現自己碰上詐騙，不僅空手而歸，且損失近1萬元。

FOX 26電視台報導，過去幾年，這對夫妻一直與不孕症奮鬥，最後決定私下收養孩子。他們在社交媒體上尋找想替新生兒提供穩定住所者。一名來自德州休士頓婦女與他們聯繫上，稱自己懷孕五個多月。

Paquins夫婦來自俄亥俄州Akron，他們聘請休士頓地區律師，協助他們處理領養過程，他們也驗證該婦女身分。Paquin太太說，「他們對婦女進行背景調查，我讓她做的第一件事，是通過照片來證明他的身分。」

一路上，該婦女也寄了寶寶在肚子裡的照片，與超音波影片給Paquins夫婦。

Paquin太太說，「我們討論我們所有人的未來，我們希望有個開放的收養方式，她仍可參與到孩子的生活中。」

涉詐騙婦女還寄總計超過9000元醫療帳單給Paquins夫婦報銷。

臨近聖誕節時，涉案婦女告訴他們，她將在該周晚些時候催生。Paquins夫婦訂了機票，租了輛車與Airbnb住宿，抵達休士頓。

然而，在涉案婦女應該生產那天，卻告訴Paquins夫婦，說其母親需進行心臟手術。日子一天天過去，仍沒有確認嬰兒出生的日期。就在那時，Paquins的律師告知他們被騙了。

Paquins說，「律師和我丈夫去了該婦女被告知最後的地址之一，是其家人的地址。他們與她的家人交談，其家人根本不認為該婦女懷孕，他們說他們的母親很好，根本不在醫院」。

這對傷心的夫妻，帶著空的兒童汽車座椅離開休士頓。「什麼都沒改變，我們從一間空房子，回到另一間空房子，一切卻好像都變了。」

他們的律師正與檢察長辦公室和聯邦調查局合作，追究潛在的電匯詐欺指控，他們也希望藉此經驗告諸大眾，避免其他人重蹈覆徹。

休士頓 俄亥俄州 詐騙

上一則

哈里斯縣疫情再起醫護短缺 德州政府派356名護理師支援

下一則

華府暴風雪 熊貓「小奇蹟」雪地開心打滾

延伸閱讀

NBA退役名將帕克 出售1950萬德州豪宅「像住遊樂園裡」

NBA退役名將帕克 出售1950萬德州豪宅「像住遊樂園裡」
天降「魚」雨 德州小鎮喜迎天候異象

天降「魚」雨 德州小鎮喜迎天候異象
外地打工仔暫住旅館排隊等租房 德州奧斯汀房市窘

外地打工仔暫住旅館排隊等租房 德州奧斯汀房市窘

U-Haul單程租車看搬家 德州遷入最多 加州墊底

U-Haul單程租車看搬家 德州遷入最多 加州墊底
天空下「魚」了 德州小鎮暴風雨中喜迎異象

天空下「魚」了 德州小鎮暴風雨中喜迎異象
連律師也受騙 俄州夫婦赴德州領養童 人財兩失

連律師也受騙 俄州夫婦赴德州領養童 人財兩失

熱門新聞

維州民主黨籍聯邦參議員肯恩表示，平時到國會兩小時車程，開了19個小時還沒到。（取自推特）

維州I-95暴雪嚴重癱瘓 民眾沒水沒食物在車內被困近1天

2022-01-04 22:34
大西洋城高速公路26日發生車禍，一輛車衝撞收費站引發大火，造成三兄妹死亡。(CBS費城電視台截圖)

開車猛撞收費站 新州3兄妹慘死

2021-12-29 13:10
目前芝加哥地區要到中國的旅客，大都選擇到底特律機場搭乘達美航空直飛中國班機。(達美航空官方臉書)

赴中新規13日啟動 登機前第7日須增做檢測

2022-01-05 10:08
傷心的Breanne Paquin夫婦，帶著空的兒童汽車座椅離開休士頓。(Breanne Paquin臉書)

連律師也受騙 俄州夫婦赴德州領養童 人財兩失

2022-01-04 17:18
66歲建商刊公路T霸廣告尋求第三春。(Jim Bays／KXAN電視台)

徵「好女人」度餘生 66歲富商高速公路豎牌覓第三春

2021-12-29 16:46
兩年前在艾爾帕索走失的一隻迷你狗，最近由一位好心人出資購買機票，已遷居內布拉斯加州的主人才得以和愛犬重新團聚。(ABC)

好心人捐機票…德州老狗走失2年與主人重逢

2021-12-29 02:00

超人氣

更多 >
快看世界／李蘇妮公開與非裔男友新戀情 歎未受祝福

快看世界／李蘇妮公開與非裔男友新戀情 歎未受祝福
維州暴雪教訓：冬季開車要準備的保命物品

維州暴雪教訓：冬季開車要準備的保命物品
Fed升息後就縮表 道指重挫近400點

Fed升息後就縮表 道指重挫近400點
無天氣預警 駕駛被Google導航「騙」入絕境

無天氣預警 駕駛被Google導航「騙」入絕境
紐約市本周 或將迎來新年第一場雪

紐約市本周 或將迎來新年第一場雪