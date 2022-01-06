搬遷公司Move.org報告：德州遷入遷出人數 皆全美第二

德州2021年遷入遷出皆為全美第二。（KHOU電視台）

德州 政府領導人一再強調，外州人最樂於遷居至此，但事實上也有極多人遷出德州，而且在2021年德州並不是遷入者最多的州。搬遷協助公司Move.org的報告顯示，德州既是外州遷入的全美第二，也是遷到外州的全美第二。遷入第一的是佛州，遷出第一的是加州 。

追蹤美國遷徙趨勢的move.org組織，日前公布「2021年遷徙情勢」(state of moving 2021)報告，報告訪問了1000名在2021年搬過家的民眾，今年已搬家的受調者中，43%的人還是住在同一個城市，只是換了一個地點；35%的人還是住在同一個州，但換了一個城市；20%的人是搬遷到另一個州，搬到別州的人比2020年增加6個百分點；2%的人則是從一個國家搬到另一個國家。

在那20%的越州遷居者中，遷入德州的人數第二多，遷入佛羅里達州的人最多。從加州遷出的人最多，遷出德州的是第二多。

換州遷居的因素很多，但因為美國過去十年中保守、自由意識的分歧加劇，因為政治、文化、宗教、種族的理由遷州的人增加，譬如許多加州共和黨 人遷到德州，是因為受不了民主黨領袖的政策，嚮往到民風保守的地方定居，但也有許多德州人，是因為受不了共和黨領袖日趨集權的施政，因而搬到比較開放的州去過生活。

德州遷入遷出皆高，Move.org認為並不意外，因為越多人想離開的地方，往往也是別州人想搬來的地方。

除了搬遷的地點之外，該報告也分析遷居的原因，34%的搬家人是因為家庭的因素而遷居，像是結婚、搬到比較接近親人的地點等。20%的遷居人是為了改變生活型態而搬家，氣候、文化、政治氛圍是他們考慮的因素。26%是為了工作而搬家，20%是因為經濟和財務的考量，薪資提升、低稅率、房價便宜、生活成本低是吸引遷入新地點的考慮條件。