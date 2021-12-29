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休士頓篩檢站29日啟用 首日預約已額滿

編譯組／綜合報導 
休士頓大型篩檢站29日啟用，每日可供1000人篩檢。（KHOU ）
休士頓大型篩檢站29日啟用，每日可供1000人篩檢。（KHOU ）

休士頓市新的大型篩檢站29日9時將要啟用，每日可供1000人篩檢，地點在Mangum Road 2020號的Delmar Stadium，之後每日上午8時就會開門，直到傍晚6時。不過首日的預約已經額滿，其他日期則可以透過網站Curative.com或電話1-888-702-9042預約。此篩檢站12月31日與1月1日休息。 

休士頓衛生局表示，由Curative公司、United Memorial Medical Center與其他可供篩檢的疫苗接種站，全市每日可以為2.7萬人篩檢。市府特別強調，在官方站所接受篩檢或接種都是免費的，而且不須要出示居民、國籍或保險證明。 

休士頓市長特納（Sylvester Turner）呼籲，面對新冠疫情的再度威脅，希望大家在參加聚會前，最好多做一下篩檢，以確保大家的安全。另外他表示，因為需要篩檢的人數越來越多，因此會比之前等待更久，新增篩檢站可望分擔一些人潮。 

如果其他地方的市民想要篩檢，可以透過HoustonHealth.org網站，或832-393-4220專線預約。家醫、診所與其他醫療服務所也會提供篩檢服務。 

聯邦疾管中心（CDC）的建議是，如果與確診者密切接觸，即6呎以內、超過15分鐘，都最好去做篩檢。專家建議，是與家人之外的人接觸過，而且又是室內不戴口罩的狀況下，更應該篩檢。

篩檢 休士頓 疫情

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