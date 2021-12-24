擁抱春天晚會 1月23日斯坦福中心登場

中國人活動中心董事長彭梅（前排右四）、執行長楊德清（前排右五）呼籲各界參加「擁抱春天晚會」。（劉金璐提供）

中國人活動中心舉辦的2022年「擁抱春天晚會」將在1月23日登場。該中心董事長彭梅、執行長楊德清、晚會主席陸峻等人12月21日籲全僑踴躍參加，讓已舉辦10年的春節活動更加熱鬧。

主辦單位表示，今年的晚會將會在斯坦福中心舉行，因為這次是10周年慶，晚會的主題是「明天會更好」，其中有兩個含義，第一是我們從疫情 中走出來，經歷全球停擺、重啟、疫情的陰霾漸漸散去，我們再次回到劇場 中，也是證明了一切都已經好起來，而明天會更好；第二，擁抱春天在過去的九年中，各有各的精采，就算在疫情期間，前主席曉芬也製作了一場精采的雲上春晚。今年是第十年，也為以後的演出打下更堅實的基礎，一年一年都有更多的超越，明天會更好。

晚會主持人陸峻表示，今年這個項目很多挑戰，時間特別短。他希望每個人都按進程完成任務，減去不必要的交叉溝通渠道，活動中心的團隊非常強大。包括曉芬、經坤、梁姐、一川、鄧潤京、萬麗萍、陳西芹、執行長和董事長等。

主辦單位表示，這次節目有很多的改革，包括節目的挑選上， 節目組保持更高度獨立性。有意申請上台表演節目的團體，請於12月31日寄信至[email protected]。