我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新婚8個月 最年輕國會議員克勞索恩與網紅妻離婚

共同社：日美制定共同作戰計畫 應對台灣緊急狀況

休士頓市長特納染疫隔離 慶幸已打加強針

編譯組／綜合報導 
休士頓市長特納隔離期間，不忘提醒民眾接打加強針。（ABC）
休士頓市長特納隔離期間，不忘提醒民眾接打加強針。（ABC）

休士頓市長特納（Sylvester Turner）上周新冠確診，感染源應該是活動場合的一位演講者，因為大家發表演說時，都會脫下口罩。不過他強調，正因為他已完全接種，還打了加強針，因此症狀並不嚴重。他並以自身為例，呼籲市民都應該完全接種與打加強針，並且最好能一出現疑似症狀就做快篩，在聖誕假期間保護自已也保護他人。 

特納目前仍在隔離與恢復其中，但他在與ABC電視台對談時指出，可能因為他的完全接種與打了加強針，因此症狀相當輕微，只有一些咳嗽、噴嚏，但非常幸運地，沒有發燒、沒有疲憊。而且他也強調，正因為他一有症狀就做了篩檢，就算他一開始的症狀類似過敏，但是最終還是因為謹慎，而避免傳染給更多人，因此市民都應該定期快篩，像他就是固定兩周一次，更應該對症狀具備戒心。 

特納呼籲，最好的聖誕禮物就是健康，此說也得到哈里斯縣縣長伊達戈（Lina Hidalgo）的回應。她在20日將該縣的防疫等級調回二級橙色，即民眾應將人際接觸減到最低。伊達戈說，此舉是因為Omicron病株導致的新增案例大增，因此面對佳節，大家能夠打加強針的都該去做，聚會前先做快篩並全程配戴口罩，才能保護大家。

口罩 防疫 休士頓

上一則

德州人語／社群媒體是販毒罪犯化外之地？

下一則

合作金庫銀行休士頓分行開業 在美第4個營運據點

延伸閱讀

打補強針也染疫?醫師：多輕症 只出現上呼吸道感染症狀

打補強針也染疫?醫師：多輕症 只出現上呼吸道感染症狀

加拿大外交部長染疫 魁北克確診飆新高

加拿大外交部長染疫 魁北克確診飆新高
河濱染疫入院升30% 衛局：審慎樂觀

河濱染疫入院升30% 衛局：審慎樂觀
休士頓11月房市交易1萬216套 銷量上揚

休士頓11月房市交易1萬216套 銷量上揚
美中2022新關係 台灣仍是關鍵

美中2022新關係 台灣仍是關鍵
休士頓市長特納 確診感染新冠

休士頓市長特納 確診感染新冠

熱門新聞

走在街上傳簡訊或講手機時靠牆站，可避免成為搶匪眼中的軟柿子。(Pexels網頁)

上街講手機傳簡訊做到這點 搶匪不會當你是軟柿子

2021-12-17 18:40
密大博士生榮新2017年3月15日駕機失蹤，密州薩吉納郡警方16日宣布，三年前發現的遺骸確認就是榮新。(本報檔案照片)

密州無主遺骸 警證實為近4年前駕機失蹤密大中國生

2021-12-17 10:25
大休士頓是野豬的最愛天堂。（KHOU）

休士頓野豬成群 居全美之冠 德州政府拿牠們沒辦法

2021-12-19 17:30
密大研究指出，新屋及剛整修好的房子可能會殘存有害化學物質，最好等段時間再入住。(特派員黃惠玲／攝影)

研究：買了新房別急著搬 通風一段時間再入住

2021-12-15 09:53
因疫情升溫，馬里蘭大學取消冬季畢業典禮，並規定參加期末考試的所有人員須戴KN95口罩。（取自馬里蘭大學官方臉書）

疫情升溫 馬里蘭大學取消冬季畢業典禮 期末考須戴KN95口罩

2021-12-17 13:10
休士頓南邊的布朗士維爾，房價中間值上漲近六成。(Brownville市府網站)

疫期房價直直漲 德州兩大都會區增幅已逾50%

2021-12-21 19:06

超人氣

更多 >
影／薪水太低「活不下去」美國老師課堂上泛淚宣布辭職

影／薪水太低「活不下去」美國老師課堂上泛淚宣布辭職
女兒有王力宏「這種男友」怎辦？韓國瑜這麼說

女兒有王力宏「這種男友」怎辦？韓國瑜這麼說
隱瞞參與中國千人計畫 哈佛大學教授遭定罪

隱瞞參與中國千人計畫 哈佛大學教授遭定罪
西安一夜封城 圍困1300萬人的「雙疫夾殺」怎麼了？

西安一夜封城 圍困1300萬人的「雙疫夾殺」怎麼了？
一洲焦點／千人計畫哈佛教授定罪、抗疫黎明前的黑暗

一洲焦點／千人計畫哈佛教授定罪、抗疫黎明前的黑暗