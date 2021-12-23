休士頓市長特納染疫隔離 慶幸已打加強針

休士頓市長特納隔離期間，不忘提醒民眾接打加強針。（ABC）

休士頓 市長特納（Sylvester Turner）上周新冠確診，感染源應該是活動場合的一位演講者，因為大家發表演說時，都會脫下口罩 。不過他強調，正因為他已完全接種，還打了加強針，因此症狀並不嚴重。他並以自身為例，呼籲市民都應該完全接種與打加強針，並且最好能一出現疑似症狀就做快篩，在聖誕假期間保護自已也保護他人。

特納目前仍在隔離與恢復其中，但他在與ABC電視台對談時指出，可能因為他的完全接種與打了加強針，因此症狀相當輕微，只有一些咳嗽、噴嚏，但非常幸運地，沒有發燒、沒有疲憊。而且他也強調，正因為他一有症狀就做了篩檢，就算他一開始的症狀類似過敏，但是最終還是因為謹慎，而避免傳染給更多人，因此市民都應該定期快篩，像他就是固定兩周一次，更應該對症狀具備戒心。

特納呼籲，最好的聖誕禮物就是健康，此說也得到哈里斯縣縣長伊達戈（Lina Hidalgo）的回應。她在20日將該縣的防疫 等級調回二級橙色，即民眾應將人際接觸減到最低。伊達戈說，此舉是因為Omicron病株導致的新增案例大增，因此面對佳節，大家能夠打加強針的都該去做，聚會前先做快篩並全程配戴口罩，才能保護大家。