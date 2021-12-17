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休士頓台灣松年學院結業禮 新址舉行

記者封昌明／休士頓報導
休士頓台灣松年學院2021年秋季學期結業典禮，在新購的校舍舉行。（記者封昌明／攝影）
休士頓台灣松年學院2021年秋季學期結業典禮，在新購的校舍舉行。（記者封昌明／攝影）

休士頓台灣松年學院2021年秋季學期結業典禮，12月16日在新校址登場，這是該校自喬遷新址後第一次舉辦結業典禮。該校董事長陳美芬、副董事長王貞慧、財務長黃逢春、董事羅月省、宋明麗、林翠梅、陳清亮等都與會觀禮，並獻上祝福。

典禮司儀由游雲真擔綱，駐休士頓台北經文處處長羅復文、僑教中心主任陳奕芳、美國前長老教會亞洲TPC總幹事王順吉、美南台灣旅館公會前會長嚴杰等均蒞會或網路上致詞，恭喜松年學院有了新家，讓結業典禮辦得圓滿且豐富。

典禮儀式由插花老師張淑貞表演花藝、橫笛班演奏、黃詩婷博士音樂表演、吳清芳音樂學院院長帶領全家以網路展歌喉等，讓參與典禮的來賓們都如沐春風。

松年學院院長許勝弘感謝各界的協助，讓松年學院有了新的校舍。（記者封昌明／攝影）
松年學院院長許勝弘感謝各界的協助，讓松年學院有了新的校舍。（記者封昌明／攝影）

院長許勝弘說，松年學院從2003年在恩惠基督長老教會創立以來，即本著「追求豐盛的生命，全人的健康生活，活到老，學到老」的終身學習精神，來服務社區的長輩們，多年來歷經三次搬遷，如今總算在恆豐銀行吳文龍董事長的幫忙下，購得新的校舍，讓松年學院從此以不再搬遷。

許勝弘感謝陳美芬董事長、林翠梅董事、林富桂律師、陳清亮長老、王貞慧副董事長的見證下，購買了新的校舍，特別是在疫情肆虐的時候，學院的收入萎縮，他們得以在眾人的努力下完成購買新校舍的任務，嘉惠社區長輩，他實在非常感恩。

台灣松年學院新址位在5855 Sovereign Dr., Unit G。

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