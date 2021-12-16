催化轉換器竊案今年逾1700 豐田、福特車主占近半

警方提醒車主加固轉換器防偷。(City of Garden Grove)

疫情以來諸多亂象之一，是汽車 的催化轉換器(catalytic converter)竊案大增，從年初至今，聖安東尼奧市警局已接到1700多件報案，將近一半的案件發生在豐田 和福特廠牌的車上。

聖安東尼奧快訊報報導，竊案發生最多的地區，是I-410公路以北，但全市各區域的竊案都比2019年同期大增。催化轉換器裡面有鉑(platinum)，這是比黃金更貴重的金屬，而且目前市面上催化轉換器缺貨，讓這種汽車零件成為歹徒覬覦的目標。

催化轉換器遭竊的車輛中，豐田(Toyota)品牌的占了25%，福特(Ford)則有20%。以車款來比較，豐田的Tundra皮卡佔了總數的12%，三菱(Mitsubishi)的Outlander和Outlander Sport佔了11%。今年7月份的案件數量最多，有222宗。催化轉換器被偷以後，需要大約2000元才能換新，欠缺催化轉換器的車輛，行駛時會發出巨大聲響，並排放有毒的氣體。

要防範催化轉換器被偷，最有效的方法是把車停在車庫裡，許多屋主把車庫當成儲藏室，車子反而被趕到車庫之外，此時應是把舊物清倉的好時機，讓車子回到車庫中。如果必須把車子停在戶外，可以用鋒利的工具把牌照號碼刻在催化轉換器外殼上，歹徒看到有刻記的時候通常會放棄。

在網路上有催化轉換器保護裝置出售，價格大約150元，但安裝需要有起重機(lift)和電動工具。如果到車行安裝，零件與工錢的總價約是350元。這種裝置是金屬覆蓋物，在車子的骨架上鑽孔，然後用螺栓鎖住，讓竊賊的困難度大增。

聖安東尼奧學區 有許多公務車輛，為了防止竊案，學區的機械工，用橘黃色油漆塗在催化轉換器上，歹徒即使偷走了，脫手也會比較困難。出售或購買偷來的催化轉換器是一種重罪(felony)，市警局現在有專案小組在各處車行巡查，以遏阻這股歪風。