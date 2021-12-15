奧斯汀命案激增 今年是去年兩倍 增幅全美之最

槍枝氾濫是造成奧斯汀市命案倍增的原因之一。(Austin警局推特)

到12月3日止，奧斯汀今年的命案(homicide)已達88宗，也就是去年全年的兩倍整，全美國也有類似的趨勢，但沒有奧斯汀這麼劇烈的增長幅度。

AXIOS報導，美國社會今日混亂的現象，專家有許多不同的意見，疫情 、槍枝氾濫、政治意見極端化、警察 無力執法、毒品、幫派爭鬥可能都是促成因素。去年奧斯汀一共發生44宗命案，但今年離結尾還將近一個月時，就已有兩倍之多的命案，這種趨勢令居民深感不安。市警局代理局長約瑟夫查孔(Joseph Chacon)指出，今年槍枝暴力事件大增，槍械氾濫是命案暴升的主因之一。

德州 無照攜槍法生效後，許多治安專家已預期槍擊命案會增多，奧斯汀市警局剛公布的數字，等於給了一個初期指標。市警局表示，近期內會在市區各處再加裝監視攝影機，監察員看到有衝突事件就要發生時，可以盡快通知巡邏警員前往處理。奧斯汀正義聯盟(Austin Justice Coalition)是倡導促進警察與非洲裔居民關係的組織，該聯盟的領導人克里斯哈里斯(Chris Harris)指出，動用警力只是治標，沒有辦法根本解決問題，治本之道是市政府應該增僱社福人員，促進社區和諧。

哈里斯指出，全國各地普遍發生的現象是，民眾常常因為一點爭吵就拔槍射擊，在德州槍枝唾手可得，使得芝麻小事衍生成命案的情況特別頻繁。查孔局長指出，市警局新成立的預防暴力專案辦公室(Office of Violence Prevention)，將與社區領袖合作，提倡促進社區和諧的措施，消弭人際之間的敵對心態。