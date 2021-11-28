我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Omicron拉警報 全球疫情與新防疫措施一次看

德州假車牌橫行 「車商」1天賣2000輛 不法獲利2300萬

編譯組／綜合報導
德州休士頓幾乎已經成為冒名臨時車牌的大本營，查維斯縣警查獲假冒車牌。（FOX）
德州休士頓幾乎已經成為冒名臨時車牌的大本營，查維斯縣警查獲假冒車牌。（FOX）

德州休士頓幾乎已經成為冒名臨時車牌的大本營。一家名為Kasniels的車商自2021年7月22日成立以來，到11月8日已經「號稱」賣出23萬6642輛車，每輛車都掛了德州的臨時車牌。但警方調查發現，平均每天賣車2000輛根本不可能，Kasniels很可能是偽造車牌的集團所虛設的，轉賣臨時車牌的獲利高達2300萬元。

警方調查發現，德州汽車管理局（DMV）的線上車商執照核發太過草率，往往只要填一填資料就能成為合法車商，DMV連核實地址都沒做，還有一家竟然設在MLB球場。取得合法資格後，車商就能用印表機開始大量印製紙製臨時車牌，合法的車商隨車印製，非法的車商印來賣錢，德州本地一張100元，紐約州可以賣到300元。

查維斯縣（Travis）與聯調局（FBI）今年夏季起訴的三人，他們總共發出60萬張冒名臨時車牌，而且買家來自全美各地。他們購買冒名車牌的動機很多，可能是車檢未過，或是沒有保險，也可能是想要逃稅或是不繳規費，最嚴重的是用於犯罪，今年7、8兩月都有人死於冒名車牌相關案件。

警方調查後發現，車牌是從臉書上買來的，工廠可能設在墨西哥，然後買家以電子支付取得郵遞的車牌，然後掛上冒名車牌後犯案。因為車主的名字是編造的、車型是瞎掰的、VIN也是假的，而且地址根本不存在，警方根本無從查起。

哈里斯縣警也碰到類似狀況，一名員警在兩周的巡邏期間，就發現200張冒名車牌。這名警員說，他連一哩路都還沒開到，就能發現一張冒名車牌，根本不能想像到底有多少人開著假車牌上路。另一個消息來源則告訴FOX，自2018年1月至今，德州前50大車商只有17家是真的。

雖然德州議會通過House Bill 3927，但是尚未訂出施行細則，Motor Vehicle Industry Regulation Advisory Committee 12月才要開會討論，真的通過草案後，警方才能執法處理冒名車牌的問題，但是警員感嘆，假車商很可能就是換個名字，又開始賣冒名車牌了。

德州 紐約州 DMV

上一則

聖妞再臨 達福冬季既溫又乾

延伸閱讀

12億美元飛了 特斯拉竟不拿德國建廠補助款？

12億美元飛了 特斯拉竟不拿德國建廠補助款？

追打紐森墨西哥度假 聯邦參議員克魯茲反挨批

追打紐森墨西哥度假 聯邦參議員克魯茲反挨批
運用DMV網上服務 節日出行更便捷

運用DMV網上服務 節日出行更便捷
南韓集團注資德州發電 開採加密貨幣

南韓集團注資德州發電 開採加密貨幣

美國虛擬幣礦點吸金 南韓集團挹資德州發電挖礦

美國虛擬幣礦點吸金 南韓集團挹資德州發電挖礦

誰說車市缺貨? 德州「車商」一天出售2000輛車

誰說車市缺貨? 德州「車商」一天出售2000輛車

熱門新聞

警方公布了目擊者六分鐘的報警電話，描述了周玉慧後殺子後，在不清醒的狀態下試圖自殺的場景；圖為周玉慧。(莫賽郡檢方提供)

新州華母涉殺兩子 證人六分鐘報警電話曝光

2021-11-24 16:11
芝加哥市目前搭乘公共交通工具以及在室內空間都必須強制戴上口罩。(特派員黃惠玲／攝影)

疫情蠢蠢欲動 但全美僅剩6州執行強制口罩令

2021-11-23 10:46
一名白人女生走向教室的前面，阻止黑人女老師舉報學生課堂不當行為。(社媒畫面截圖)

白人女生動粗辱罵非裔女師 德州高中課堂惹出刑事案

2021-11-23 18:20
達拉斯Walmart內的購物者。（達拉斯晨報）

別浪費時間排隊 黑五店裡購物有啥就買啥

2021-11-26 15:45
連鎖咖啡店星巴克新澤西州一名員工，接受高傳染性A型肝炎檢測呈陽性，數千名顧客可能受感染，該店所在地區正加快疫苗接種腳步。(美聯社)

新州星巴克1員工罹A肝 傳染性高 數千顧客可能感染

2021-11-23 20:35
檀香山警局日前舉行宣布逮捕卡魯艾夫婦的記者會。卡魯艾夫婦是失蹤女孩伊莎貝拉的養父母。(美聯社)

夏威夷6歲女童失蹤 姊姊：妹妹被關狗籠沒呼吸

2021-11-21 16:25

超人氣

更多 >
感恩節後飛來橫禍 紐約華婦被砸腦出血命危

感恩節後飛來橫禍 紐約華婦被砸腦出血命危
中國專家：新變種Omicron難成氣候

中國專家：新變種Omicron難成氣候
剛買壽險兩天…華裔妻被殺 丈夫疑嫁禍他人遭識破

剛買壽險兩天…華裔妻被殺 丈夫疑嫁禍他人遭識破
南非醫學會：Omicron引發的是輕症

南非醫學會：Omicron引發的是輕症
多州爆打砸搶 4個因素讓犯罪率大增

多州爆打砸搶 4個因素讓犯罪率大增