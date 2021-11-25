反疫苗抗議頻傳 接種站擬增加保安措施

蓋文斯頓縣衛生局考慮加強疫苗注射站的安全。(蓋文斯頓衛生局網頁)

一群反疫苗 人士到弗蘭茲伍德學區(Friendswood ISD)抗議，後來衍發成激烈喧囂，造成疫苗接種活動提前結束，蓋文斯頓縣衛生局計畫給疫苗接種點增加保安措施。

在周六的一場疫苗接種活動上，許多家長帶著孩子到學區辦公室的停車場打疫苗，隨後來了十多名反疫苗人士，剛開始他們還對大眾頗有禮貌，只是舉牌抗議。後來示威升溫，他們開始對前來的家長小孩大聲叫囂，在幼兒面前指責他們的家長是「謀殺兒童者」(child murderer)，並且有阻礙車輛進入停車場的舉動，有一名家長打電話報警，警察到場後給抗議者口頭警告，但也表示示威者有權抗議。

蓋文斯頓縣衛生局主管後來敦促醫護人員把身上掛的名牌收起來，以免被抗議者拍照放上社交媒體，回家以後還會被無知者騷擾。在美國、荷蘭、德國、奧地利、義大利 ，都已出現反疫苗人士大舉抗議的風潮，預期這些亂象還會擴大，有知識的人應懂得如何讓自己與家人免被病毒侵犯，但也要防範被反疫苗人士侵擾。

在義大利，得到COVID-19病毒之後痊癒的人，可用康復證明(proof of recovery)作為「綠卡 」(Green Pass)，得以上班、進入餐廳酒吧、搭乘公共運輸系統，為期六個月，有些反疫苗人士於是舉行COVID派對，希望不用打疫苗也能得到綠卡。

Daily Beast報導，反疫苗勢力最猖獗的是義大利北部與德國、奧地利接壤的波扎諾省(Bolzano)，在一場派對後，一名越過邊界參加的奧地利男子如願得到新冠，但他的病況一發不可收拾，最後死於新冠病毒，另外還有數人仍在ICU中煎熬，波扎諾省檢查單位已對病毒派對開案調查，希望遏制這股歪風。