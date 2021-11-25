宋嘉年競選連任學區理事 支持者舉行募款餐會

宋嘉年（前排左三）出席在呷哺小火鍋舉行的募款餐會，爭取民眾支持。 （記者封昌明／攝影）

休士頓 獨立學區 理事宋嘉年(Anne Sung)競選連任後援會，11月24日在中國城的呷哺小火鍋店舉行募款餐會，中華文化中心執行長華啟梅、美華協會會長常先群、Helen Shih博士與火鍋店老板陳綺玲等多位支持者都到場表達支持。

宋嘉年說，她在2016 年 12 月的決選中以 37 票的優勢當選。這次再度競選連任，她呼籲選民無論是家長或是一般選民，如果 11 月沒有參加投票 ，那麼，可以在 12 月決選中投票。所以請選民一定要出來為這次決選投票。

她提醒民眾，決選前通常有一周左右的提前投票時間，從 11 月 29日(周一)，即感恩節後的周一開始上午 7時 至晚上 7時。大家都一定要出來支持她競選連任。

休士頓共有九個獨立學區的單一席位。宋嘉年代表第7學區，它位於 59號 以北，Galleria地區的中心地帶。它向東穿過 River Oaks 和 Montrose以北，通過 Rice Military 包括Lazy Brook 和 Timber Grove，在 Heights 以西，然後向西，包括 Briar Grove、Briar Meadow 和一小部份的Gulfton。

宋嘉年在休士頓長大，就讀於休士頓學區從小學到高中。她說，她接受非常優秀的教育，這讓她可以在哈佛大學研讀物理和數學，她也在那裡攻讀教師教育課程和公共政策碩士學位。

對於華人民眾所關心的升大學和就業準備，她在學區理事的過去5年當中將其作為優先事項，她們增加了通過AP考試和IB考試的學生人數。在就業和技術方面，我們將獲得行業認證的學生數量增加了300%。這是我們此項目的巨大增長，學生獲得電工和焊接認證，微軟認證，Office 和，套件認證。

宋嘉年表示，學校系統是我們對我們城市未來的投資。每個登記選民都可以在這次選舉中投票，即使不是休士頓獨立學區的家長，或者子女已經長大，只要在哈里斯縣登記投票的人都可以投票。她鼓勵大家在學區理事會決選中投票。