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2021年世界乒乓球錦標 中華台北隊劉馨尹旗開得勝

記者封昌明／休士頓報導
駐休士頓台北經文處副處長王韋龍（右一）、秘書陳偉玲（左一）為劉馨尹加油打氣。（記者封昌明／攝影）
駐休士頓台北經文處副處長王韋龍（右一）、秘書陳偉玲（左一）為劉馨尹加油打氣。（記者封昌明／攝影）

眾所矚目的2021年世界乒乓球錦標賽總決賽11月23日上午10時許在休士頓喬治布朗會議中心（George R.Brown Convention Center）正式開打。擔任這次世界級賽事理事會理事的亞裔商會會長喻斌表示，這是一場世界級的大賽，將有眾多高手雲集，相互競爭，精彩可期，亞裔商會將全力參與協辦，他歡迎全僑踴躍參與此一難得的盛會，他們也在會場擺設美福藥局的攤位協助來自世界各地的選手及粉絲。

(影音來源：記者封昌明）

開戰首日來自中華台北的劉馨尹首發出戰新加坡隊，兩位選手殺聲連連，幗國不讓鬍眉，兩位隊友李昱諄、羅子倫也早早前來卡位觀戰，為鄭馨尹加油，果然外行看熱鬧，內行看門道，比賽進行到一半李昱諄就表示，這場穩贏的，果然劉馨尹不負責眾望以 4:1勝出。台灣桌球老手莊智淵於23日下午6時出賽。

駐休士頓台北經文處副處長王韋龍、秘書陳偉玲、世華婦工商協會名譽總會長黎淑瑛、休土頓台灣同鄉聯誼會會長馮啟豐、華僑救國聯合總會美南休士頓地區辦事處主任賴李迎霞等率會員身著國旗裝拿著加油標語，前往現場加油。

經過激烈比賽劉馨尹早已揮汗如雨，在中華台北桌球協會秘書長葉國欽等人的陪同下與僑民見面，僑民對劉馨尹精彩的表現都讚不絕口，大家都祝願中華隊在她的努力下旗開得勝，贏得最終的勝利。

亞裔商會會長喻斌表示，由於2021 年世界乒乓球錦標賽總決賽，是美國的感恩節，大多數人都放假，很多來自世界各地的球迷，可以購買周末通行證，可觀看11月26日至11月29 日所有的比賽項目，並能現場觀看11月29日(周一)的2021 年世界乒乓球錦標賽冠軍爭奪戰。周末通行證還包括在主賽場選擇半決賽和決賽的席位。只是目前所有門票幾乎都已有售罄，欲知更多詳情可洽美福藥局，電話：281-506-2453。

民眾若已購買每日全通門票（DAILY ALL-ACCESS TICKETS ）(MULTIPLE SESSIONS)每日全通門票，每天提供每一場比賽的門票。對於無法想錯過任何一個瞬間的乒乓球愛好者來說，每日全通門票是保證 2021 年世乒賽總決賽每場比賽都有席位的完美選擇。初賽每日全通門票，持「每日全通門票」的來賓，可於世界乒乓球錦標賽總決賽預賽（第 1-5天）期間，在大賽主賽場和B3 廳享用普通座位。

此次帶隊前來的中國乒協主席、世界乒壇名宿劉國梁，是這次比賽的焦點人物，他日前在晚宴中與休士頓市長特特特納(Sylvester Turner)在600位中外賓客面交換禮物，代表兩國的邦誼

主辦單位並美國前總統尼克森的孫子考克斯(Christopher Nixon Cox)和前總統老布希的兒子尼爾布希(Neil Bush)等嘉賓參加晚宴，象徵意義不凡。

劉馨尹（中）汗如雨下，仍為熱情的僑胞簽名。（記者封昌明／攝影）
劉馨尹（中）汗如雨下，仍為熱情的僑胞簽名。（記者封昌明／攝影）
中華台北選手劉馨尹（右）旗開得勝，大勝新加坡選手。 （記者封昌明／攝影）
中華台北選手劉馨尹（右）旗開得勝，大勝新加坡選手。 （記者封昌明／攝影）
僑胞組團為中華隊加油。（記者封昌明／攝影）
僑胞組團為中華隊加油。（記者封昌明／攝影）

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